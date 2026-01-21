Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 395 военнослужащих ВСУ, шесть бронемашин, семь артиллерийских орудий, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и две установки реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино, Удачное Донецкой Народной Республики, Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и две установки реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
