Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 21.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 21.01.2026 (обновлено: 12:53 21.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 395 военнослужащих ВСУ, шесть бронемашин, семь... РИА Новости, 21.01.2026
россия
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
сша
вооруженные силы украины
россия, днепропетровская область, сша, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 395 военнослужащих ВСУ, шесть бронемашин, семь артиллерийских орудий, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и две установки реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино, Удачное Донецкой Народной Республики, Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и две установки реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
