Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 395 военнослужащих ВСУ, шесть бронемашин, семь артиллерийских орудий, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и две установки реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в среду Минобороны РФ.