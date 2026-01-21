https://ria.ru/20260121/tramp-2069383192.html
Си Цзиньпин — выдающийся человек, считает Трамп
Си Цзиньпин — выдающийся человек, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает председателя КНР Си Цзиньпина и считает его выдающимся человеком. РИА Новости, 21.01.2026
