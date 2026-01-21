https://ria.ru/20260121/tramp-2069383082.html
Трамп заявил, что его связывают хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином
Трамп заявил, что его связывают хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что его связывают хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что его связывают очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 21.01.2026
