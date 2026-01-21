В Тюмени может появиться улица Владимира Жириновского

ТЮМЕНЬ, 21 янв — РИА Новости. Одну из безымянных улиц Тюмени могут назвать в честь политика Владимира Жириновского, сообщили в администрации города.
"На очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени будет рассматриваться предложение депутата Тюменской гордумы Дмитрия Ошуркова о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 14 Мысовский наименования "Улица Владимира Жириновского", — следует из сообщения.
Жителям города предлагают ознакомиться с информацией об известном политике и его заслугах, желающие выразить свое мнение могут обратиться в комиссию до 5 февраля этого года.
Ранее президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
