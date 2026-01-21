Рейтинг@Mail.ru
15:15 21.01.2026 (обновлено: 23:49 21.01.2026)
В Тюмени может появиться улица Владимира Жириновского
Одну из безымянных улиц Тюмени могут назвать в честь политика Владимира Жириновского, сообщили в администрации города. РИА Новости, 21.01.2026
тюмень, россия, владимир жириновский, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, лдпр
Тюмень, Россия, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР
Тюмень. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 21 янв — РИА Новости. Одну из безымянных улиц Тюмени могут назвать в честь политика Владимира Жириновского, сообщили в администрации города.
"На очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени будет рассматриваться предложение депутата Тюменской гордумы Дмитрия Ошуркова о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 14 Мысовский наименования "Улица Владимира Жириновского", — следует из сообщения.
Жителям города предлагают ознакомиться с информацией об известном политике и его заслугах, желающие выразить свое мнение могут обратиться в комиссию до 5 февраля этого года.
Ранее президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
ТюменьРоссияВладимир ЖириновскийВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФЛДПР
 
 
