Родители Свечникова сдадут ДНК-тест в Стамбуле в среду

СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Родители пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова планируют прибыть в Стамбул в среду и сдать кровь для ДНК-теста, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.

Стамбуле. Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове , сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ

Караман вызвали в полицейский участок во вторник для опознания тела, однако в итоге показали его фотографии. Женщина также направилась в отделение судмедэкспертизы, но там ей также не позволили осмотреть тело, так как она не является родственником первой линии.

« "Мать и отец Николая в среду будут уже здесь (в Стамбуле - ред.) и будут уже все процедуры проходить, пройдут на опознание тела, сдадут ДНК-тест", - сообщила Караман.

Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее агентству Караман.

Как рассказал ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.