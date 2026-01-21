https://ria.ru/20260121/test-2069188992.html
Родители Свечникова сдадут ДНК-тест в Стамбуле в среду
Родители Свечникова сдадут ДНК-тест в Стамбуле в среду
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Родители пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова планируют прибыть в Стамбул в среду и сдать кровь для ДНК-теста, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор
в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове
, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле
.
Караман вызвали в полицейский участок во вторник для опознания тела, однако в итоге показали его фотографии. Женщина также направилась в отделение судмедэкспертизы, но там ей также не позволили осмотреть тело, так как она не является родственником первой линии.
«
"Мать и отец Николая в среду будут уже здесь (в Стамбуле - ред.) и будут уже все процедуры проходить, пройдут на опознание тела, сдадут ДНК-тест", - сообщила Караман.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее агентству Караман.
Как рассказал ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.