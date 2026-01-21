Посольство в Сеуле поблагодарило Южную Корею за помощь российскому судну

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Республике Корея выразило благодарность местной береговой охране, которая ранее 11 января помогла российскому сухогрузу "Георгий Ушаков", столкнувшемуся с аварийной остановкой двигателя у берегов Корейского полуострова, Посольство РФ в Республике Корея выразило благодарность местной береговой охране, которая ранее 11 января помогла российскому сухогрузу "Георгий Ушаков", столкнувшемуся с аварийной остановкой двигателя у берегов Корейского полуострова, информирует дипмиссия РФ в Южной Корее.

Ранее 11 января у российского сухогруза "Георгий Ушаков", следовавшего по маршруту Находка-Кунсан, произошла аварийная остановка главного двигателя вблизи южнокорейского острова Уллындо в Японском море . Согласно информации посольства РФ Сеуле , у экипажа не было возможности самостоятельно произвести ремонт из-за масштаба поломки. Как добавили в диппредставительстве, береговая охрана Южной Кореи оперативно отреагировала на полученный сигнал бедствия и, несмотря на неблагоприятные погодные условия в районе аварии, провела экстренную операцию по обеспечению безопасности российского судна, которому грозило столкновение со скалами острова. Позднее 14 января "Георгий Ушаков" был отбуксирован в порт прибрежного южнокорейского города Пусан для проведения ремонтных работ.

"Посольство России выразило признательность руководству береговой охраны Республики Корея за высокий профессионализм и слаженные действия личного состава, проявленные при проведении спасательной операции", - говорится в публикации Telegram-канала российской дипмиссии.

В представительстве также подчеркнули, что оперативная помощь южнокорейских служб позволила предотвратить возможные человеческие жертвы среди экипажа и не допустить потери судна.