Посольство в Сеуле поблагодарило Южную Корею за помощь российскому судну
14:00 21.01.2026 (обновлено: 14:01 21.01.2026)
Посольство в Сеуле поблагодарило Южную Корею за помощь российскому судну
Посольство РФ в Республике Корея выразило благодарность местной береговой охране, которая ранее 11 января помогла российскому сухогрузу "Георгий Ушаков",... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
россия
южная корея
корейский полуостров
сеул
россия
южная корея
корейский полуостров
сеул
в мире, россия, южная корея, корейский полуостров, сеул
В мире, Россия, Южная Корея, Корейский полуостров, Сеул
Посольство в Сеуле поблагодарило Южную Корею за помощь российскому судну

Флаг Республики Корея
Флаг Республики Корея. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Республике Корея выразило благодарность местной береговой охране, которая ранее 11 января помогла российскому сухогрузу "Георгий Ушаков", столкнувшемуся с аварийной остановкой двигателя у берегов Корейского полуострова, информирует дипмиссия РФ в Южной Корее.
Ранее 11 января у российского сухогруза "Георгий Ушаков", следовавшего по маршруту Находка-Кунсан, произошла аварийная остановка главного двигателя вблизи южнокорейского острова Уллындо в Японском море. Согласно информации посольства РФ в Сеуле, у экипажа не было возможности самостоятельно произвести ремонт из-за масштаба поломки. Как добавили в диппредставительстве, береговая охрана Южной Кореи оперативно отреагировала на полученный сигнал бедствия и, несмотря на неблагоприятные погодные условия в районе аварии, провела экстренную операцию по обеспечению безопасности российского судна, которому грозило столкновение со скалами острова. Позднее 14 января "Георгий Ушаков" был отбуксирован в порт прибрежного южнокорейского города Пусан для проведения ремонтных работ.
"Посольство России выразило признательность руководству береговой охраны Республики Корея за высокий профессионализм и слаженные действия личного состава, проявленные при проведении спасательной операции", - говорится в публикации Telegram-канала российской дипмиссии.
В представительстве также подчеркнули, что оперативная помощь южнокорейских служб позволила предотвратить возможные человеческие жертвы среди экипажа и не допустить потери судна.
При этом сообщение в канале также было продублировано на корейском языке.
