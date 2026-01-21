Рейтинг@Mail.ru
08:27 21.01.2026
Объявление военного положения в Южной Корее в 2024 году признали мятежом
Суд первой инстанции признал объявление властью в Южной Корее военного положения в декабре 2024 года мятежом, следует из трансляции заседания суда.
Объявление военного положения в Южной Корее в 2024 году признали мятежом

СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Суд первой инстанции признал объявление властью в Южной Корее военного положения в декабре 2024 года мятежом, следует из трансляции заседания суда.
Уголовная коллегия №33 Центрального окружного суда Сеула 21 числа с 14.00 (8.00 мск) провела заседание по оглашению приговора экс-премьеру страны Хан Док Су по обвинениям в соучастии в мятеже, трансляция велась в прямом эфире.
Судья Ли Чжин Гван в ходе объявления приговора признал введение и провозглашение военного положения экс-президентом Южной Кореи и властями страны в декабре 2024 года мятежом. "Объявление чрезвычайного военного положения 3 декабря и издание соответствующего указа подпадают под определение мятежа", - заявил судья.
Супруга президента Южной Кореи Ким Гон Хи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Против экс-президента Южной Кореи и его жены проведут допрасследование
