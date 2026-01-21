https://ria.ru/20260121/sud-2069229305.html
Объявление военного положения в Южной Корее в 2024 году признали мятежом
Объявление военного положения в Южной Корее в 2024 году признали мятежом - РИА Новости, 21.01.2026
Объявление военного положения в Южной Корее в 2024 году признали мятежом
Суд первой инстанции признал объявление властью в Южной Корее военного положения в декабре 2024 года мятежом, следует из трансляции заседания суда. РИА Новости, 21.01.2026
Суд в Южной Корее признал объявление военного положения в 2024 году мятежом