У здания суда Нары проходит Акция за смягчение наказания для убийцы Абэ
07:58 21.01.2026
У здания суда Нары проходит Акция за смягчение наказания для убийцы Абэ
У здания суда Нары проходит Акция за смягчение наказания для убийцы Абэ
Несколько десятков человек, выступающие за вынесение более мягкого наказания убийце бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, собрались у здания окружного...
в мире
япония
нара (город)
синдзо абэ
япония
нара (город)
В мире, Япония, Нара (город), Синдзо Абэ
РИА Новости: у здания суда проходит акция за смягчение наказания для убийцы Абэ

© AP Photo / Yomiuri ShimbunТэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Yomiuri Shimbun
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
НАРА (Япония), 21 янв - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Несколько десятков человек, выступающие за вынесение более мягкого наказания убийце бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, собрались у здания окружного суда города Нара, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник агентство Киодо сообщило, что окружной суд Нары приговорил Тэцуя Ямагами - убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ - к пожизненному заключению, удовлетворив требования обвинения.
Очередь на судебный процесс над убийцей экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Японцы борются за место в зале суда над убийцей экс-премьера Абэ
04:58
Некоторые из собравшихся у здания суда держат в руках плакаты, на которых написано "Ямагами, выходи скорее", "Пять лет уместно", "Яманаси, помоги жертвам религии", "Он страдал, поэтому примите это во внимание" и другие. По мнению собравшихся, вынесенный вердикт "слишком суровый" и "странный".
По подсчетам корреспондента РИА Новости, группа митингующих состоит примерно из 30 человек.
Около часу дня по местному времени (07.00 мск) через ворота въехали два тонированных минивэна, в одном из которых, предположительно, и находился обвиняемый.
Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину
28 октября 2025, 08:34
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца - Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови через несколько часов. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ, на которые приехали представители и лидеры многих стран мира.
Его убийца Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, продав дом, что привело к банкротству и разрушению семьи, ввергнув детей в нищету. Ямагами считал, что так как Абэ направлял приветственные послания дружественной "Церкви объединения" организации, то он был якобы связан с Церковью. Также Ямагами заявлял, что дед Абэ - бывший премьер-министр Нобусукэ Киси способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. При этом сама организация отрицает какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как он не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.
Ямагами признал свою вину. Он обвиняется в убийстве и в нарушении закона об оружии. Сторона обвинения требует для Ямагами пожизненного заключения. Адвокаты настаивают на том, что тюремный срок не должен превышать 20 лет с учетом неблагополучного детства обвиняемого. Обвинение принимает во внимание это обстоятельство, но считает, что преступление было совершено сорокалетним мужчиной, который был в состоянии рассуждать здраво, а также не видит логики в привязке ненависти подсудимого к религиозной организации и желания убить бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
Мужчина у портрета Синдзо Абэ во время церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
07:40
 
В миреЯпонияНара (город)Синдзо Абэ
 
 
