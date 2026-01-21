У здания суда Нары проходит Акция за смягчение наказания для убийцы Абэ

НАРА (Япония), 21 янв - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Несколько десятков человек, выступающие за вынесение более мягкого наказания убийце бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, собрались у здания окружного суда города Нара, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее во вторник агентство Киодо сообщило, что окружной суд Нары приговорил Тэцуя Ямагами - убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ - к пожизненному заключению, удовлетворив требования обвинения.

Некоторые из собравшихся у здания суда держат в руках плакаты, на которых написано "Ямагами, выходи скорее", "Пять лет уместно", "Яманаси, помоги жертвам религии", "Он страдал, поэтому примите это во внимание" и другие. По мнению собравшихся, вынесенный вердикт "слишком суровый" и "странный".

По подсчетам корреспондента РИА Новости, группа митингующих состоит примерно из 30 человек.

Около часу дня по местному времени (07.00 мск) через ворота въехали два тонированных минивэна, в одном из которых, предположительно, и находился обвиняемый.

Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца - Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови через несколько часов. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ, на которые приехали представители и лидеры многих стран мира.

Его убийца Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, продав дом, что привело к банкротству и разрушению семьи, ввергнув детей в нищету. Ямагами считал, что так как Абэ направлял приветственные послания дружественной "Церкви объединения" организации, то он был якобы связан с Церковью. Также Ямагами заявлял, что дед Абэ - бывший премьер-министр Нобусукэ Киси способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. При этом сама организация отрицает какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как он не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.