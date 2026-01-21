Торгпред США заявил, что может встретиться с коллегами из КНР до апреля

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Торгпред США Джеймисон Грир заявил о высокой вероятности того, что он и глава американского минфина Скотт Бессент могут встретиться с китайскими коллегами перед апрельской встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае.