Глава ЦБ Франции оценил возможное влияние пошлин США на инфляцию в Европе

ПАРИЖ, 21 янв – РИА Новости. Новые таможенные пошлины США из-за Гренландии могут на самом деле иметь "очень ограниченные" последствия для инфляции в Европе, заявил в среду глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.
"Что касается инфляции… последствия, я думаю, могут в общем и целом быть очень ограниченными для Европы. Я говорил это год назад о первой волне пошлин. Посмотрим, что именно будет решено, но в это же время мы наблюдаем рост курса евро, который замедляет инфляцию. Это знак доверия к Европе", - заявил он в эфире телеканала France 2.
Глава французского центробанка согласился с оценкой Кильского института мировой экономики по поводу того, что новые пошлины станут для США голом в собственные ворота. Он напомнил, что более 90% издержек ляжет на плечи американских потребителей, а также указал на недавнее снижение курса доллара, акций и заимствований на финансовых рынках в США.
В субботу американский президент Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.