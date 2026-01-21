Рейтинг@Mail.ru
Глава ЦБ Франции оценил возможное влияние пошлин США на инфляцию в Европе - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/ssha--2069320921.html
Глава ЦБ Франции оценил возможное влияние пошлин США на инфляцию в Европе
Глава ЦБ Франции оценил возможное влияние пошлин США на инфляцию в Европе - РИА Новости, 21.01.2026
Глава ЦБ Франции оценил возможное влияние пошлин США на инфляцию в Европе
Новые таможенные пошлины США из-за Гренландии могут на самом деле иметь "очень ограниченные" последствия для инфляции в Европе, заявил в среду глава Банка... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:47:00+03:00
2026-01-21T14:47:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дональд трамп
центральный банк рф (цб рф)
франция
банк франции
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260121/energetika-2069315752.html
https://ria.ru/20260121/evrokomissiya-2069313577.html
сша
гренландия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дональд трамп, центральный банк рф (цб рф), франция, банк франции, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Франция, Банк Франции, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава ЦБ Франции оценил возможное влияние пошлин США на инфляцию в Европе

Глава ЦБ Франции: пошлины США могут минимально сказаться на инфляции в Европе

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 21 янв – РИА Новости. Новые таможенные пошлины США из-за Гренландии могут на самом деле иметь "очень ограниченные" последствия для инфляции в Европе, заявил в среду глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.
"Что касается инфляции… последствия, я думаю, могут в общем и целом быть очень ограниченными для Европы. Я говорил это год назад о первой волне пошлин. Посмотрим, что именно будет решено, но в это же время мы наблюдаем рост курса евро, который замедляет инфляцию. Это знак доверия к Европе", - заявил он в эфире телеканала France 2.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Энергопоставки из США ввергают Европу в геополитический риск, пишут СМИ
14:33
Глава французского центробанка согласился с оценкой Кильского института мировой экономики по поводу того, что новые пошлины станут для США голом в собственные ворота. Он напомнил, что более 90% издержек ляжет на плечи американских потребителей, а также указал на недавнее снижение курса доллара, акций и заимствований на финансовых рынках в США.
В субботу американский президент Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ЕК пока не готовит контрпошлины против США
14:27
 
В миреСШАГренландияДональд ТрампЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ФранцияБанк ФранцииВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала