Магнитная буря после первой в году мощной солнечной вспышки завершилась

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Магнитная буря после первой в 2026 году солнечной вспышки X-класса завершилась, она шла 42 часа, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

"В интервале с 15 до 18 часов по московскому времени планетарный индекс Kp впервые опустился ниже уровня 5, отмечающего бурю, и составил 4.33. Это значение подтверждено и вошло в каталоги уже. Буря непрерывно продолжалась 42 часа", - сказал Богачёв.

Он уточнил, что максимальный уровень бури составил G4.7. Всего в текущем солнечном цикле это стала четвёртая буря такого уровня. Две бури произошли 10-11 мая и 11 октября 2024 года, еще одна была 12 ноября прошлого года.

Магнитная буря, ставшая уже четвёртой в этом году, началась около 23.00 мск 19 января. Её вызвали потоки плазмы, долетевшие до Земли после вспышки балла Х1.95, произошедшей на Солнце 18 января. Вспышка стала первой в этом году, которой был присвоен максимальных балл Х.

Буря в ночь на понедельник буквально за пару часов достигла уровня G4.7, близкого к максимальному, после чего прошла пик и ослабла до уровня ниже G2 утром 20 января. При этом в Лаборатории тогда предупредили, что геомагнитные возмущения продлятся не менее суток.

К полудню понедельника буря достигла второго пика, дойдя практически до уровня G4. Затем она опять несколько поутихла и держалась на уровне G2-G3 до сих пор.