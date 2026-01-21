Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря после первой в году мощной солнечной вспышки завершилась
19:54 21.01.2026 (обновлено: 19:56 21.01.2026)
Магнитная буря после первой в году мощной солнечной вспышки завершилась
Магнитная буря после первой в году мощной солнечной вспышки завершилась
Магнитная буря после первой в 2026 году солнечной вспышки X-класса завершилась, она шла 42 часа, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:54:00+03:00
2026-01-21T19:56:00+03:00
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Магнитная буря после первой в году мощной солнечной вспышки завершилась

Богачев сообщил о завершении магнитной бури после первой в году мощной вспышки

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Магнитная буря после первой в 2026 году солнечной вспышки X-класса завершилась, она шла 42 часа, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"В интервале с 15 до 18 часов по московскому времени планетарный индекс Kp впервые опустился ниже уровня 5, отмечающего бурю, и составил 4.33. Это значение подтверждено и вошло в каталоги уже. Буря непрерывно продолжалась 42 часа", - сказал Богачёв.
Он уточнил, что максимальный уровень бури составил G4.7. Всего в текущем солнечном цикле это стала четвёртая буря такого уровня. Две бури произошли 10-11 мая и 11 октября 2024 года, еще одна была 12 ноября прошлого года.
Магнитная буря, ставшая уже четвёртой в этом году, началась около 23.00 мск 19 января. Её вызвали потоки плазмы, долетевшие до Земли после вспышки балла Х1.95, произошедшей на Солнце 18 января. Вспышка стала первой в этом году, которой был присвоен максимальных балл Х.
Буря в ночь на понедельник буквально за пару часов достигла уровня G4.7, близкого к максимальному, после чего прошла пик и ослабла до уровня ниже G2 утром 20 января. При этом в Лаборатории тогда предупредили, что геомагнитные возмущения продлятся не менее суток.
К полудню понедельника буря достигла второго пика, дойдя практически до уровня G4. Затем она опять несколько поутихла и держалась на уровне G2-G3 до сих пор.
Буря вызвала одни из самых мощных в XXI веке полярных сияний, их нижняя граница в ночь на 20 января опускалась до широт около 40 градусов. Как рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, сейчас находящийся на МКС, буря вызвала полярные сияния с красным свечением, которое, в отличие от обычного зелёного, возникает на высотах 300-400 километров и появляется только при воздействии большой энергии. В ночь на среду также наблюдались полярные сияния.
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
