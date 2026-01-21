https://ria.ru/20260121/smi-2069214048.html
Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
Окружной суд Нары приговорил Тэцуя Ямагами — убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ — к пожизненному заключению, передает агентство Киодо. РИА Новости, 21.01.2026
япония
нара (город)
НАРА (Япония), 21 янв — РИА Новости.
Окружной суд Нары приговорил Тэцуя Ямагами — убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ — к пожизненному заключению, передает агентство Киодо
Защита настаивала на сроке заключения до 20 лет, акцентируя внимание на том, что фоном и косвенным мотивом убийства было трудное детство обвиняемого из-за религиозной организации "Церковь объединения", с которой якобы был связан Абэ.
Обвинение же отвергало эти доводы как нелогичные и утверждало, что преступление убийца совершил в возрасте 41 года, в силу чего мог трезво оценивать ситуацию.
Синдзо Абэ смертельно ранили во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2024 года. Его убийца – Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера со спины из самодельного оружия. В результате второго выстрела он получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Абэ умер от потери крови.
Убийца в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.