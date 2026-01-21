Рейтинг@Mail.ru
Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
07:40 21.01.2026 (обновлено: 07:49 21.01.2026)
Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 21.01.2026
Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
Окружной суд Нары приговорил Тэцуя Ямагами — убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ — к пожизненному заключению, передает агентство Киодо. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T07:40:00+03:00
2026-01-21T07:49:00+03:00
в мире
япония
нара (город)
синдзо абэ
в мире, япония, нара (город), синдзо абэ
В мире, Япония, Нара (город), Синдзо Абэ
Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению

Kyodo: убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению

НАРА (Япония), 21 янв — РИА Новости. Окружной суд Нары приговорил Тэцуя Ямагами — убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ — к пожизненному заключению, передает агентство Киодо.
Защита настаивала на сроке заключения до 20 лет, акцентируя внимание на том, что фоном и косвенным мотивом убийства было трудное детство обвиняемого из-за религиозной организации "Церковь объединения", с которой якобы был связан Абэ.
Президент РФ Владимир Путин и вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Вдова экс-премьера Японии заявила, что поговорила с Путиным благодаря мужу
29 июня 2025, 18:40
Обвинение же отвергало эти доводы как нелогичные и утверждало, что преступление убийца совершил в возрасте 41 года, в силу чего мог трезво оценивать ситуацию.
Синдзо Абэ смертельно ранили во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2024 года. Его убийца – Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера со спины из самодельного оружия. В результате второго выстрела он получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Абэ умер от потери крови.
Убийца в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.
Очередь на судебный процесс над убийцей экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Японцы борются за место в зале суда над убийцей экс-премьера Абэ
04:58
 
