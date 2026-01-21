Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению

Мужчина у портрета Синдзо Абэ во время церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио

НАРА (Япония), 21 янв — РИА Новости. Окружной суд Нары приговорил Тэцуя Ямагами — убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ — к пожизненному заключению, передает агентство Окружной суд Нары приговорил Тэцуя Ямагами — убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ — к пожизненному заключению, передает агентство Киодо

Защита настаивала на сроке заключения до 20 лет, акцентируя внимание на том, что фоном и косвенным мотивом убийства было трудное детство обвиняемого из-за религиозной организации "Церковь объединения", с которой якобы был связан Абэ.

Обвинение же отвергало эти доводы как нелогичные и утверждало, что преступление убийца совершил в возрасте 41 года, в силу чего мог трезво оценивать ситуацию.

Синдзо Абэ смертельно ранили во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2024 года. Его убийца – Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера со спины из самодельного оружия. В результате второго выстрела он получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Абэ умер от потери крови.