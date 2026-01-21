Рейтинг@Mail.ru
СК проверит информацию о выдворении жителя Перми, у которого украли паспорт
12:53 21.01.2026
СК проверит информацию о выдворении жителя Перми, у которого украли паспорт
происшествия, россия, казахстан, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казахстан, Пермь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
ПЕРМЬ, 21 янв - РИА Новости. Следователи проверят информацию о выдворении из России в Казахстан пермяка, у которого украли паспорт и он не смог оформить новые документы, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, ранее в соцсетях появилась информация о выдворении в Казахстан мужчины из Перми. С 2017 года молодой человек, являющийся этническим русским, из-за кражи паспорта не смог оформить документы для легального нахождения в России. В результате, несмотря на проживание родственников в Пермском крае и официальное трудоустройство, судом принято решение о выдворении его из страны.
Председатель СК Александр Бастрыкин "поручил провести процессуальную проверку по информации о нарушении прав мужчины в Перми и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", говорится в сообщении.
В краевом ГУМВД отметили, что у мужчины не было документов, позволяющих остаться в России, также он не имел здесь близких родственников: жены, детей или родителей.
"Обращений об урегулировании вопроса законности пребывания, осуществления трудовой деятельности в нашей стране не поступало. С заявлением об утрате документов, подтверждающих право на пребывание, проживание в РФ, он также не обращался", - подчеркнули в ведомстве.
ПроисшествияРоссияКазахстанПермьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
