"Зачем нам проблемы?" Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина
18:22 21.01.2026
"Зачем нам проблемы?" Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин попросил его не называть коронавирус "китайским вирусом", и он пошел ему навстречу. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
китай
давос
дональд трамп
си цзиньпин
в мире, сша, китай, давос, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Давос, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп: Си Цзиньпин попросил не называть коронавирус китайским вирусом

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин попросил его не называть коронавирус "китайским вирусом", и он пошел ему навстречу.
"Раньше я называл это (коронавирус - ред.) "китайским вирусом", но он (Си Цзиньпин - ред.) сказал: "Как вы думаете, вы могли бы использовать другое название?" И я решил так и сделать, потому что зачем нам из-за этого создавать проблемы?", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Трамп назвал Си Цзиньпина другом
9 апреля 2025, 23:38
 
В миреСШАКитайДавосДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
