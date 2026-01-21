https://ria.ru/20260121/si-2069390083.html
"Зачем нам проблемы?" Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина
"Зачем нам проблемы?" Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.01.2026
"Зачем нам проблемы?" Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин попросил его не называть коронавирус "китайским вирусом", и он пошел ему навстречу. РИА Новости, 21.01.2026
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин попросил его не называть коронавирус "китайским вирусом", и он пошел ему навстречу.
"Раньше я называл это (коронавирус - ред.) "китайским вирусом", но он (Си Цзиньпин - ред.) сказал: "Как вы думаете, вы могли бы использовать другое название?" И я решил так и сделать, потому что зачем нам из-за этого создавать проблемы?", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.