Фон дер Ляйен предположила, кто выиграет от сделки с Меркосур - РИА Новости, 21.01.2026
11:56 21.01.2026
Фон дер Ляйен предположила, кто выиграет от сделки с Меркосур
парагвай, латинская америка, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Парагвай, Латинская Америка, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главный, кто выиграет от спорного соглашения с Меркосур - автомобильный сектор, экспорт из ЕС можно нарастить на 200%.
"Выгоды наших компаний от этого соглашения будут огромны… Возьмем, к примеру, автомобильный сектор – европейский экспорт в Меркосур может вырасти на 20 миллиардов евро, или на 200%", - сказала она.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Орбан обвинил фон дер Ляйен в обмане фермеров из-за соглашения с Меркосур
Вчера, 20:09
При этом фон дер Ляйен уверена, что учла опасения европейских фермеров, которые протестуют против сделки, опасаясь, что дешевая продукция из стран Латинской Америки приведет отрасль в упадок.
Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. Договор, который обсуждался более 25 лет, был подписан в Парагвае.
Два крупных блока создают зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
Участники акции протеста против отмены субсидий для сельского хозяйства у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия. 17 января 2026 - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Берлине фермеры пригнали десятки тракторов из-за соглашения ЕС и Меркосур
17 января, 15:38
 
ПарагвайЛатинская АмерикаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
