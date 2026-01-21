Фон дер Ляйен предположила, кто выиграет от сделки с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главный, кто выиграет от спорного соглашения с Меркосур - автомобильный сектор, экспорт из ЕС можно нарастить на 200%.

"Выгоды наших компаний от этого соглашения будут огромны… Возьмем, к примеру, автомобильный сектор – европейский экспорт в Меркосур может вырасти на 20 миллиардов евро, или на 200%", - сказала она.

Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе . Договор, который обсуждался более 25 лет, был подписан в Парагвае