Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко попросила Путина высказать отношение к созданию Совета мира - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 21.01.2026 (обновлено: 22:41 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/putin-2069436738.html
Матвиенко попросила Путина высказать отношение к созданию Совета мира
Матвиенко попросила Путина высказать отношение к созданию Совета мира - РИА Новости, 21.01.2026
Матвиенко попросила Путина высказать отношение к созданию Совета мира
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила президента РФ Владимира Путина высказать отношение к инициативе президента США Дональда Трампа о создании "Совета... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:34:00+03:00
2026-01-21T22:41:00+03:00
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
дональд трамп
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_0:119:3232:1937_1920x0_80_0_0_5fc504d2c2834b2e58931441c319965e.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069418162.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_7c8fd567521cd13bf7a406001cc48a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, дональд трамп, россия, сша
Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Дональд Трамп, Россия, США
Матвиенко попросила Путина высказать отношение к созданию Совета мира

Матвиенко попросила Путина высказать отношение к инициативе Трампа о Совете мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила президента РФ Владимира Путина высказать отношение к инициативе президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира".
"Владимир Владимирович, можно до рассмотрения основного вопроса задать вам два вопроса. Во-первых, какого ваше отношение к инициативе президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира"?", - спросила Матвиенко в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп рассказал о желающих присоединиться к Совету мира по Газе
Вчера, 20:17
 
Владимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФДональд ТрампРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала