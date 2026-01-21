Рейтинг@Mail.ru
18:26 21.01.2026
Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, заявил Путин
Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, заявил Путин
Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, заявил Путин

Путин: льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе

© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина покупает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, соответствующие социальные обязательства должны выполняться.
"Подчеркну, льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населённом пункте. Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом. Направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И, конечно, выстраивать логистику", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
