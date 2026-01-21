https://ria.ru/20260121/putin-2069391591.html
Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, заявил Путин
Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2026
Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, соответствующие социальные обязательства должны... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:26:00+03:00
2026-01-21T18:26:00+03:00
2026-01-21T18:33:00+03:00
владимир путин
общество
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910755284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82d1be1a00d93c2dfd6fb4275205a575.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069393515.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910755284_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fe62217f3dbfbc0458884c18f96be96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, здоровье - общество
Владимир Путин, Общество, Россия, Здоровье - Общество
Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, заявил Путин
Путин: льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе