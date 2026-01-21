Путин внес в Совфед кандидатуры на пост замгенпрокурора

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации для консультаций по назначению на пост замгенпрокурора РФ кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского, комитеты СФ обсудят этот вопрос 27 января, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.