17:40 21.01.2026
Путин внес в Совфед кандидатуры на пост замгенпрокурора
россия, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф, общество
Россия, Владимир Путин, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Общество
Путин внес в Совфед кандидатуры на пост замгенпрокурора

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации для консультаций по назначению на пост замгенпрокурора РФ кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского, комитеты СФ обсудят этот вопрос 27 января, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации В. В. Путина для проведения консультаций для назначения на должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации: Бажутова Сергея Александровича, Табельского Сергея Владимировича", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Клишаса, в соответствии с регламентом палаты 27 января на совместном заседании комитетов Совета Федерации планируется рассмотреть представленные кандидатуры для целей проведения консультаций.
Встреча Путина с генпрокурором Гуцаном в Кремле - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Путин обсудил с Гуцаном приоритетные задачи Генпрокуратуры
23 декабря 2025, 14:02
 
РоссияВладимир ПутинАндрей КлишасСовет Федерации РФОбщество
 
 
