СМИ: Дани Алвес обвинил бывшую жену в присвоении более $3,7 миллиона
Футбол
Футбол
 
03:11 21.01.2026 (обновлено: 07:08 21.01.2026)
СМИ: Дани Алвес обвинил бывшую жену в присвоении более $3,7 миллиона
СМИ: Дани Алвес обвинил бывшую жену в присвоении более $3,7 миллиона
СМИ: Дани Алвес обвинил бывшую жену в присвоении более $3,7 миллиона
Суд Сан-Паулу обязал бывшую жену футболиста Дани Алвеса Динору Сантану отчитаться за десять лет, в течение которых она управляла активами игрока, сообщает UOL. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
футбол
в мире
испания
сан-паулу (город)
каталония
дани алвес
барселона
ювентус
испания
сан-паулу (город)
каталония
в мире, испания, сан-паулу (город), каталония, дани алвес, барселона, ювентус, севилья, лига чемпионов уефа
Футбол, В мире, Испания, Сан-Паулу (город), Каталония, Дани Алвес, Барселона, Ювентус, Севилья, Лига чемпионов УЕФА
СМИ: Дани Алвес обвинил бывшую жену в присвоении более $3,7 миллиона

UOL: Дани Алвес обвинил бывшую жену в присвоении более $3,7 миллиона

© Фото : Сайт ФИФАДани Алвес
Дани Алвес - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Сайт ФИФА
Дани Алвес. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Суд Сан-Паулу обязал бывшую жену футболиста Дани Алвеса Динору Сантану отчитаться за десять лет, в течение которых она управляла активами игрока, сообщает UOL.
Сантана являлась агентом Алвеса с 2013 по 2023 год. По информации портала, Алвес обвинил бывшую жену в присвоении более 20 миллионов бразильских реалов (3,7 миллионов долларов). Согласно засекреченному иску, футболист считает, что Сантана среди прочего сняла с его счета более 7 миллионов реалов (1,3 миллиона долларов) в 2023 году после его ареста.
Отмечается, что защита Сантаны отрицает обвинение и объясняет иск попыткой мести со стороны Алвеса из-за другого дела, которое касается алиментов на содержание двоих детей.
Алвесу 42 года, в составе "Барселоны" он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за "Севилью", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и бразильские команды "Баия" и "Сан-Паулу".
В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера. Бразилец был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения. В марте 2024-го апелляционное отделение Верховного суда Каталонии единогласно отменило приговор футболисту, который провел в тюрьме 405 дней. Последним клубом Алвеса был мексиканский "Пумас", который расторг контракт с футболистом в начале 2023 года после выдвинутых в его адрес обвинений.
Бразильский футболист Дани Алвес - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Дани Алвес хочет купить португальский клуб и продолжить карьеру, пишут СМИ
22 декабря 2025, 11:24
 
ФутболВ миреИспанияСан-Паулу (город)КаталонияДани АлвесБарселонаЮвентусСевильяЛига чемпионов 2025-2026
 
