ЕС в феврале может ввести ответные пошлины против США, пишет FT - РИА Новости, 21.01.2026
14:49 21.01.2026
ЕС в феврале может ввести ответные пошлины против США, пишет FT
Евросоюз уже в начале февраля может принять ответные пошлины против США, если ситуация вокруг Гренландии не будет урегулирована, сообщает газета Financial Times РИА Новости, 21.01.2026
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
валдис домбровскис
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире, гренландия, сша, дональд трамп, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп, Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Евросоюз уже в начале февраля может принять ответные пошлины против США, если ситуация вокруг Гренландии не будет урегулирована, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
В субботу американский президент Дональд Трамп сообщил о введении против ряда европейских стран пошлины в размере 10%, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Что касается ответных пошлин, мы можем применять их очень быстро", - заявил газете еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он сослался на меры, которые были подготовлены в 2025 году, но приостановлены после заключения торгового соглашения США-ЕС.
Источники в Брюсселе заявили, что эти меры могут быть введены в действие в начале февраля.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в среду заявила, что европейские лидеры встретятся на этой неделе, чтобы обсудить ответ Вашингтону.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
