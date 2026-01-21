Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге полиция провела обыски по делу о взятках - РИА Новости, 21.01.2026
23:13 21.01.2026
В Петербурге полиция провела обыски по делу о взятках
В Петербурге полиция провела обыски по делу о взятках - РИА Новости, 21.01.2026
В Петербурге полиция провела обыски по делу о взятках
Обыски по делу о взятках за подключение коммерческих структур к электросетям прошли в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 21.01.2026
В Петербурге полиция провела обыски по делу о взятках

В Петербурге прошли обыски по делу о взятках за подключение к электросетям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Обыски по делу о взятках за подключение коммерческих структур к электросетям прошли в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, сотрудники экономической полиции главка при содействии коллег из Приморского района и следственных органов установили, что 12 декабря 2025 года местный житель получил от бизнесмена около 350 тысяч рублей, которые впоследствии передал представителю электросетевой компании "за общее покровительство и ускорение процедуры подключения коммерческого помещения к сетям электроснабжения".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества
Вчера, 16:13
Он же по доверенности от другой коммерческой структуры через посредника получил около 190 тысяч рублей для последующей передачи должностному лицу той же электросетевой компании за содействие в ускоренном подключении рекламных конструкций, уточняют в ГУМВД.
Как установили правоохранители, к незаконной схеме подключения объектов к электросетям оказались причастны некоторые сотрудники электросетевой компании, а также представители коммерческих структур и посредники. По материалам экономической полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве, задержаны двое фигурантов, добавили в региональном главке МВД.
"В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания фигурантов, а также в служебных помещениях профильных подразделений энергосетевой организации и в офисе коммерческой структуры", – рассказали в полиции.
В электросетевой компания "Россети Ленэнерго" подтвердили РИА Новости факт проведения следственных действий.
"В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные действия. Компания оказывает содействие следствию", – говорится в ответе на запрос агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Петербурге полиция применила коптер во время рейда по проверке мигрантов
Вчера, 13:39
 
