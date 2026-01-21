В Петербурге полиция провела обыски по делу о взятках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Обыски по делу о взятках за подключение коммерческих структур к электросетям прошли в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечает ведомство, сотрудники экономической полиции главка при содействии коллег из Приморского района и следственных органов установили, что 12 декабря 2025 года местный житель получил от бизнесмена около 350 тысяч рублей, которые впоследствии передал представителю электросетевой компании "за общее покровительство и ускорение процедуры подключения коммерческого помещения к сетям электроснабжения".

Он же по доверенности от другой коммерческой структуры через посредника получил около 190 тысяч рублей для последующей передачи должностному лицу той же электросетевой компании за содействие в ускоренном подключении рекламных конструкций, уточняют в ГУМВД.

Как установили правоохранители, к незаконной схеме подключения объектов к электросетям оказались причастны некоторые сотрудники электросетевой компании, а также представители коммерческих структур и посредники. По материалам экономической полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве, задержаны двое фигурантов, добавили в региональном главке МВД.

"В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания фигурантов, а также в служебных помещениях профильных подразделений энергосетевой организации и в офисе коммерческой структуры", – рассказали в полиции.

В электросетевой компания "Россети Ленэнерго" подтвердили РИА Новости факт проведения следственных действий.