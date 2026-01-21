https://ria.ru/20260121/peterburg-2069387855.html
Учительницу из Петербурга, обвиняемую в совращении детей, госпитализировали
Учительницу из Петербурга, обвиняемую в совращении детей, госпитализировали - РИА Новости, 21.01.2026
Учительницу из Петербурга, обвиняемую в совращении детей, госпитализировали
Учительница из Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении 2 мальчиков, проходит лечение в психиатрической больнице, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:17:00+03:00
2026-01-21T18:17:00+03:00
2026-01-21T18:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
выборгский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Учительница из Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении 2 мальчиков, проходит лечение в психиатрической больнице, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.
"По нашей информации, фигурантка уголовного дела по своему желанию была госпитализирована в психиатрическую больницу для прохождения курса лечения", - сказал собеседник агентства.
В конце декабря сообщалось, что после поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина
по изменению меры пресечения жительнице Санкт-Петербурга
, которая была арестована судом по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними школьниками, педагог была отпущена из под стражи на подписку о невыезде. В сообщении СК РФ говорилось, что "приводятся различные мнения в медиапространстве, в том числе о невиновности фигурантки".
Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".
По данным из открытых источников, полная тезка фигурантки была учителем английского языка в гимназии в Выборгском районе
Петербурга. По информации онлайн-издания "Фонтанка", Симеонидис работала учителем, а потерпевшие - ее несовершеннолетние ученики.