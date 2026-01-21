Рейтинг@Mail.ru
12:44 21.01.2026 (обновлено: 12:45 21.01.2026)
Суд рассмотрит дело жителя Петербурга о донатах ФБК*
Суд рассмотрит дело жителя Петербурга о донатах ФБК*
Суд рассмотрит дело жителя Петербурга о донатах ФБК*

Суд в Петербурге рассмотрит дело о финансировании ФБК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело в отношении местного жителя, который перевел 7 тысяч рублей ФБК* (признан в России экстремистским и ликвидирован), сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Бенько, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.3 (финансирование экстремистской деятельности) УК РФ. Материалы дела переданы судье", - сообщает пресс-служба.
Добавляется, что в 2021 году Бенько перевел ФБК* 1 тысячу рублей, а потом подключил ежемесячные платежи - общая сумма донатов составила 7 тысяч рублей.
* признан в России экстремистским и ликвидирован
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Петербурге осудили школьницу, повесившую портреты террористов
11:56
 
