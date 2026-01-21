https://ria.ru/20260121/peterburg-2069270926.html
В Петербурге осудили школьницу, повесившую портреты террористов
В Петербурге осудили школьницу, повесившую портреты террористов
В Петербурге осудили школьницу, повесившую портреты террористов
21.01.2026
В Петербурге осудили школьницу, повесившую портреты террористов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Повесившую портреты террористов из "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в РФ террористическая организация) в школе 16-летнюю ученицу из Петербурга отправили в воспитательную колонию на 4 года, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Приговором 1-го Западного окружного военного суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в воспитательной колонии", - сказали в объединенной пресс-службе.
Девочка в декабре 2024 года повесила на стенде в школе в Кировском районе Петербурга портреты Дениса Капустина** и Алексея Левкина** из РДК* (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По информации правоохранительных органов, после задержания она сообщала, что действовала по собственной инициативе. Тогда ее поместили под стражу, через несколько месяцев отпустили под домашний арест.
Согласно информации в карточке дела на сайте суда, несовершеннолетняя признана виновной по двум статьям УК РФ: публичное оправдание терроризма (205.2) и содействие террористической деятельности (205.1).
* запрещенная в РФ террористическая организация
** внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга