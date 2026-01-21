https://ria.ru/20260121/pashinyan-2069358085.html
Пашинян анонсировал объединение энергосистем Армении и Азербайджана
Пашинян анонсировал объединение энергосистем Армении и Азербайджана
Энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 21.01.2026
Пашинян анонсировал объединение энергосистем Армении и Азербайджана
