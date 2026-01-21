Следующий парад планет пройдет в 2235 году, рассказали ученые

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Следующий парад Солнца, Меркурия, Венеры и Марса, когда планеты подойдут к звезде на расстояние нескольких градусов, состоится только в 2235 году, Следующий парад Солнца, Меркурия, Венеры и Марса, когда планеты подойдут к звезде на расстояние нескольких градусов, состоится только в 2235 году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Парад планет, во время которого Меркурий, Венера и Марс будут видны на очень малом угловом расстоянии от Солнца и образуют с ним фигуру, похожую на ромб или крест, соберется в среду в 18.48 мск и продлится около суток. Меркурий будет находиться от Солнца на расстоянии около двух градусов. Марс и Венера - около трех.

"Это первое из шести соединений всех трех планет на такое же и меньшее расстояние, ожидающихся в наступившем третьем тысячелетии. Следующее сближение произойдет только в июне 2235 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.