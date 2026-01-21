Рейтинг@Mail.ru
21.01.2026
13:39 21.01.2026
Следующий парад планет пройдет в 2235 году, рассказали ученые
Следующий парад планет пройдет в 2235 году, рассказали ученые - РИА Новости, 21.01.2026
Следующий парад планет пройдет в 2235 году, рассказали ученые
Следующий парад Солнца, Меркурия, Венеры и Марса, когда планеты подойдут к звезде на расстояние нескольких градусов, состоится только в 2235 году, сообщили в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:39:00+03:00
2026-01-21T13:39:00+03:00
марс, российская академия наук, наука, солнце
Марс, Российская академия наук, Наука, Солнце
Следующий парад планет пройдет в 2235 году, рассказали ученые

ИКИ РАН: следующий парад Солнца, Меркурия, Венеры и Марса состоится в 2235 году

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Полный парад ближайших к Земле планет соберётся около Солнца к 22 января
Полный парад ближайших к Земле планет соберётся около Солнца к 22 января - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Полный парад ближайших к Земле планет соберётся около Солнца к 22 января. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Следующий парад Солнца, Меркурия, Венеры и Марса, когда планеты подойдут к звезде на расстояние нескольких градусов, состоится только в 2235 году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Парад планет, во время которого Меркурий, Венера и Марс будут видны на очень малом угловом расстоянии от Солнца и образуют с ним фигуру, похожую на ромб или крест, соберется в среду в 18.48 мск и продлится около суток. Меркурий будет находиться от Солнца на расстоянии около двух градусов. Марс и Венера - около трех.
"Это первое из шести соединений всех трех планет на такое же и меньшее расстояние, ожидающихся в наступившем третьем тысячелетии. Следующее сближение произойдет только в июне 2235 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, планеты в течение месяца "разбегутся" по небу. Когда они снова сойдутся через 109 лет около звезды, то образуют с ней почти прямую линию.
Система планет TRAPPIST-1 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Упадет на Солнце". Ученые сообщили о новой находке в космосе
МарсРоссийская академия наукНаукаСолнце
 
 
