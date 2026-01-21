https://ria.ru/20260121/parad-2069298194.html
Следующий парад планет пройдет в 2235 году, рассказали ученые
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Следующий парад Солнца, Меркурия, Венеры и Марса, когда планеты подойдут к звезде на расстояние нескольких градусов, состоится только в 2235 году, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Парад планет, во время которого Меркурий, Венера и Марс будут видны на очень малом угловом расстоянии от Солнца и образуют с ним фигуру, похожую на ромб или крест, соберется в среду в 18.48 мск и продлится около суток. Меркурий будет находиться от Солнца на расстоянии около двух градусов. Марс и Венера - около трех.
"Это первое из шести соединений всех трех планет на такое же и меньшее расстояние, ожидающихся в наступившем третьем тысячелетии. Следующее сближение произойдет только в июне 2235 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, планеты в течение месяца "разбегутся" по небу. Когда они снова сойдутся через 109 лет около звезды, то образуют с ней почти прямую линию.