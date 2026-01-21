Астрономы рассказали, когда начнется ромбовидный парад планет

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ромбовидный парад планет, в ходе которого Меркурий, Венера и Марс будут видны на очень малом угловом расстоянии от Солнца, соберётся в 18.48 мск 21 января и продлится около суток, Ромбовидный парад планет, в ходе которого Меркурий, Венера и Марс будут видны на очень малом угловом расстоянии от Солнца, соберётся в 18.48 мск 21 января и продлится около суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Парад планет достигнет кульминации сегодня в 18.48 по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что планеты выстраиваются вокруг Солнца уже в течение нескольких месяцев.

"Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера в свою очередь сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера слева и Марс справа", - уточнили учёные.

В такой конфигурации небесные тела будут наблюдаться около суток, рассказали в Лаборатории.

Ранее сообщалось, что к 22 января к Меркурий, Венера и Марс образуют с Солнцем симметричную конфигурацию, похожую на крест или ромб.