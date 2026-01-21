https://ria.ru/20260121/parad-2069267891.html
Астрономы рассказали, когда начнется ромбовидный парад планет
Астрономы рассказали, когда начнется ромбовидный парад планет
2026-01-21T11:46:00+03:00
марс
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Ромбовидный парад планет начнётся вечером 21 января
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Ромбовидный парад планет, в ходе которого Меркурий, Венера и Марс будут видны на очень малом угловом расстоянии от Солнца, соберётся в 18.48 мск 21 января и продлится около суток, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Парад планет достигнет кульминации сегодня в 18.48 по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что планеты выстраиваются вокруг Солнца уже в течение нескольких месяцев.
"Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс
и Венера в свою очередь сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера слева и Марс справа", - уточнили учёные.
В такой конфигурации небесные тела будут наблюдаться около суток, рассказали в Лаборатории.
Ранее сообщалось, что к 22 января к Меркурий, Венера и Марс образуют с Солнцем симметричную конфигурацию, похожую на крест или ромб.
В следующий раз три планеты сблизятся с Солнцем в 2038 году, но на более широком расстоянии - порядка десяти градусов.