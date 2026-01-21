https://ria.ru/20260121/onischenko-2069286728.html
Онищенко рассказал, эффективна ли вакцина против гонконгского гриппа
Онищенко рассказал, эффективна ли вакцина против гонконгского гриппа - РИА Новости, 21.01.2026
Онищенко рассказал, эффективна ли вакцина против гонконгского гриппа
Неправильно говорить о том, что вакцина не работает против штамма гриппа H3N2, известного как гонконгский, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:51:00+03:00
2026-01-21T12:51:00+03:00
2026-01-21T12:51:00+03:00
общество
москва
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/41/1529864161_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_eb51fc06753a5f9b776a5217bc3bf066.jpg
https://ria.ru/20260120/onischenko-2068977723.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/41/1529864161_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_82188a4a8c735d00c24b783aef582c9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Москва, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко рассказал, эффективна ли вакцина против гонконгского гриппа
Онищенко: говорить, что вакцина не работает против штамма гриппа H3N2, неверно