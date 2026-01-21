Рейтинг@Mail.ru
12:51 21.01.2026
Онищенко рассказал, эффективна ли вакцина против гонконгского гриппа
общество
москва
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
Онищенко рассказал, эффективна ли вакцина против гонконгского гриппа

Онищенко: говорить, что вакцина не работает против штамма гриппа H3N2, неверно

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Неправильно говорить о том, что вакцина не работает против штамма гриппа H3N2, известного как гонконгский, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Мы прививку делали от 4 штаммов: H3N2, H1N1 и 2 штамма B. Доминирует H3N2. Собственно, тут структура заболеваемости не изменилась, субтип или как H3N2 клайд К, который более активно дрейфовал в своем иммунном статусе вот. Сегодня говорить, что та вакцина, который мы прививали и где содержался H3N2 не сработает не работает - это неверно", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.
Он добавил, что H3N2 cейчас доминирует, его влияние будет расширяться
Врач осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Вчера, 11:22
 
ОбществоМоскваГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
