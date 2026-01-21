Онищенко оценил идею продлить работу детских садов до восьми часов вечера

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Тему работы детских садов до восьми часов вечера необходимо изучить, эта идея влечет за собой необходимость выплачивать зарплату педагогам за удлиненный рабочий день, однако даст возможность родителям работать без стресса и спешки куда-либо, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.