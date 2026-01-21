Рейтинг@Mail.ru
Ученый объяснил массовую гибель северных оленей - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/oleni-2069202641.html
Ученый объяснил массовую гибель северных оленей
Ученый объяснил массовую гибель северных оленей - РИА Новости, 21.01.2026
Ученый объяснил массовую гибель северных оленей
Периодические оттепели ведут к образованию ледяных корок, из-за которых северные олени не могут добывать пищу и гибнут от бескормицы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T04:28:00+03:00
2026-01-21T04:28:00+03:00
общество
белое море
россия
алексей кокорин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603840703_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_3adb6932c4a585c5c9d62ddc5d0611ea.jpg
https://ria.ru/20260119/medved-2068677696.html
белое море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603840703_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c664c0786cd45955b385a13da18c7719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белое море, россия, алексей кокорин
Общество, Белое море, Россия, Алексей Кокорин
Ученый объяснил массовую гибель северных оленей

РИА Новости: северные олени погибают из-за невозможности добыть себе пищу

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверный олень
Северный олень - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северный олень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Периодические оттепели ведут к образованию ледяных корок, из-за которых северные олени не могут добывать пищу и гибнут от бескормицы, рассказал РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее ученый заявил РИА Новости, что популяция тюленей в Белом море вымирает из-за изменения климата.
"Другой пример - северный олень. Для него тоже температура не так существенна, но периодические оттепели ведут к образованию ледяных корок, из-за которых олени не могут добывать себе пищу и гибнут от бескормицы. Были и случаи массовой гибели оленей при образовании очень толстых ледяных корок", - сказал Кокорин.
климатолог ранее рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом он отметил, что главным фактором ускорения изменения климата является потребление и сжигание ископаемого топлива, оно обеспечивает усиление парникового эффекта.
Белые медведи на мысе Кожевникова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Климатолог объяснил, почему белые медведи все чаще выходят к людям
19 января, 04:31
 
ОбществоБелое мореРоссияАлексей Кокорин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала