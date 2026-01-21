Ученый объяснил массовую гибель северных оленей

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Периодические оттепели ведут к образованию ледяных корок, из-за которых северные олени не могут добывать пищу и гибнут от бескормицы, рассказал РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.