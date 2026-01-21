СМИ: в Южной Корее провели обыски у подозреваемых в запуске дронов в КНДР

СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Совместная следственная группа из полицейских и военных в среду провела обыски в домах и офисах трех подозреваемых, обвиняемых в запуске беспилотных летательных аппаратов в КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
По данным полиции, с 8.00 (2.00 мск) совместная группа начала выдавать ордера на обыск и изъятие в отношении трех гражданских лиц, подозреваемых в нарушении Закона о безопасности полетов в связи с отправкой дронов в КНДР.
"В прошлую пятницу следователи допросили гражданского подозреваемого в связи с предполагаемыми отправками (дронов - ред)", - пишет агентство.
О личности подозреваемых подробностей не сообщается.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Южной Кореи проведет проверку в связи с сообщениями о связи между военной разведкой и аспирантом, который заявил, что запустил БПЛА в КНДР. Шестнадцатого января мужчина, представившись аспирантом, заявил в интервью телеканалу Channel A, что лично направлял беспилотники в КНДР с целью "измерения радиационного фона на урановых предприятиях". Также в ряд подозреваемых попал человек, который помог аспиранту сделать дрон.
Представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР 10 января заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, по его словам, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты. В то же время сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею о неминуемой ответственности за инциденты с проникновением в КНДР южнокорейских беспилотников.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во вторник назвал отправку дронов гражданскими лицами "недопустимой" и фактически сопоставимой с провоцированием войны с другим государством, приказав расследовать дело и строго наказать виновных. Он также отметил брешь в обороне военных Южной Кореи, которые не смогли обнаружить и остановить дроны.