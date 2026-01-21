Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Южной Корее провели обыски у подозреваемых в запуске дронов в КНДР - РИА Новости, 21.01.2026
04:31 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/obyski-2069202869.html
СМИ: в Южной Корее провели обыски у подозреваемых в запуске дронов в КНДР
СМИ: в Южной Корее провели обыски у подозреваемых в запуске дронов в КНДР - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: в Южной Корее провели обыски у подозреваемых в запуске дронов в КНДР
Совместная следственная группа из полицейских и военных в среду провела обыски в домах и офисах трех подозреваемых, обвиняемых в запуске беспилотных летательных РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T04:31:00+03:00
2026-01-21T04:31:00+03:00
в мире
кндр
южная корея
сеул
ким чен ын
ким е чжон
ли чжэ мен
кндр
южная корея
сеул
в мире, кндр, южная корея, сеул, ким чен ын, ким е чжон, ли чжэ мен
В мире, КНДР, Южная Корея, Сеул, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Ли Чжэ Мен
СМИ: в Южной Корее провели обыски у подозреваемых в запуске дронов в КНДР

Рёнхап: в Южной Корее провели обыски у подозреваемых в запуске дронов в КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manАвтомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Совместная следственная группа из полицейских и военных в среду провела обыски в домах и офисах трех подозреваемых, обвиняемых в запуске беспилотных летательных аппаратов в КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
По данным полиции, с 8.00 (2.00 мск) совместная группа начала выдавать ордера на обыск и изъятие в отношении трех гражданских лиц, подозреваемых в нарушении Закона о безопасности полетов в связи с отправкой дронов в КНДР.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Южная Корея опровергла сообщения об нарушении воздушного пространства КНДР
10 января, 05:30
"В прошлую пятницу следователи допросили гражданского подозреваемого в связи с предполагаемыми отправками (дронов - ред)", - пишет агентство.
О личности подозреваемых подробностей не сообщается.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Южной Кореи проведет проверку в связи с сообщениями о связи между военной разведкой и аспирантом, который заявил, что запустил БПЛА в КНДР. Шестнадцатого января мужчина, представившись аспирантом, заявил в интервью телеканалу Channel A, что лично направлял беспилотники в КНДР с целью "измерения радиационного фона на урановых предприятиях". Также в ряд подозреваемых попал человек, который помог аспиранту сделать дрон.
Представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР 10 января заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, по его словам, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты. В то же время сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею о неминуемой ответственности за инциденты с проникновением в КНДР южнокорейских беспилотников.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во вторник назвал отправку дронов гражданскими лицами "недопустимой" и фактически сопоставимой с провоцированием войны с другим государством, приказав расследовать дело и строго наказать виновных. Он также отметил брешь в обороне военных Южной Кореи, которые не смогли обнаружить и остановить дроны.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Южная Корея назвала заявления КНДР антиамериканской риторикой
5 января, 10:58
 
В миреКНДРЮжная КореяСеулКим Чен ЫнКим Е ЧжонЛи Чжэ Мен
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
