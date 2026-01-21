Рейтинг@Mail.ru
09:40 21.01.2026
Nordwind задержала четыре рейса из-за ограничений в Казани
Nordwind задержала четыре рейса из-за ограничений в Казани
2026-01-21T09:40:00+03:00
2026-01-21T09:40:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мурманск
санкт-петербург
казань
мурманск
санкт-петербург
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Мурманск, Санкт-Петербург
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Мурманск, Санкт-Петербург
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Четыре рейса авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются в связи с ограничениями в аэропорту Казани, сообщил авиаперевозчик.
Росавиация ранее в среду сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани.
"21 января в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту "Казань" задерживается выполнение рейсов: EO/N4-733 Казань - Мурманск, EO/N4-734 Мурманск - Казань, EO/N4-243 Санкт-Петербург - Казань, EO/N4-244 Казань - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания рекомендует следить за статусом рейсов на сайте и информационных табло аэропортов.
Собака в переноске в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Более 167 тыс животных перевезли на рейсах "Аэрофлота" и "России" за год
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
