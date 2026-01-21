https://ria.ru/20260121/nordwind-2069229446.html
Nordwind задержала четыре рейса из-за ограничений в Казани
Nordwind задержала четыре рейса из-за ограничений в Казани - РИА Новости, 21.01.2026
Nordwind задержала четыре рейса из-за ограничений в Казани
Четыре рейса авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются в связи с ограничениями в аэропорту Казани, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 21.01.2026
