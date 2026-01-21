https://ria.ru/20260121/nikitin-2069388046.html
Никитин рассказал Путину о работе аэропортов
Никитин рассказал Путину о работе аэропортов - РИА Новости, 21.01.2026
Никитин рассказал Путину о работе аэропортов
Министр транспорта Андрей Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что работа в условиях введения ограничений в аэропортах стала эффективнее благодаря... РИА Новости, 21.01.2026
