Никитин рассказал Путину о работе аэропортов - РИА Новости, 21.01.2026
18:17 21.01.2026
Никитин рассказал Путину о работе аэропортов
Никитин рассказал Путину о работе аэропортов
Министр транспорта Андрей Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что работа в условиях введения ограничений в аэропортах стала эффективнее благодаря... РИА Новости, 21.01.2026
2026
Никитин рассказал Путину о работе аэропортов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр транспорта Андрей Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что работа в условиях введения ограничений в аэропортах стала эффективнее благодаря слаженной работе ведомств, ни одного серьезного сбоя не зафиксировано.
"Период праздников показал, что благодаря слаженной работе Минтранса, Минобороны, Росавиации, авиакомпаний и аэропортов мы научились эффективно работать в условиях сигнала Ковер. Ни одного серьезного сбоя по этой причине не наблюдалось", - сказал Никитин на совещании президента с членами правительства.
Воздушное пространство России в новогодние праздники закрывалось 288 раз. Общее время закрытия составило 1579 часов.
Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе
РоссияАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
