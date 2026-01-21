Рейтинг@Mail.ru
15:39 21.01.2026
В Москве задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам ТЦ
В Москве задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам ТЦ
Росгвардейцы задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам торгового центра на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства. РИА Новости, 21.01.2026
В Москве задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам ТЦ

Росгвардейцы задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам ТЦ в Москве

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Росгвардейцы задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам торгового центра на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.
Как отмечается, тревожный сигнал поступил из ТЦ на Кировоградской улице. Незамедлительно прибыв на место, росгвардейцы пресекли конфликт, завязавшийся между охраной здания и группой мужчин, нарушающих общественный порядок.
"Посетители торгового центра выражались нецензурной бранью и вели себя агрессивно. Один из нарушителей, 35-летний уроженец Дагестана, достал нож и начал угрожать им сотруднику охранной организации", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В Росгвардии добавили, что мужчины оказали сопротивление при задержании и были доставлены в отдел полиции в наручниках.
