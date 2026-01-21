https://ria.ru/20260121/moskva-2069333607.html
В Москве задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам ТЦ
В Москве задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам ТЦ - РИА Новости, 21.01.2026
В Москве задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам ТЦ
Росгвардейцы задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам торгового центра на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:39:00+03:00
2026-01-21T15:39:00+03:00
2026-01-21T15:39:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260121/omsk-2069324004.html
москва
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Дагестан
В Москве задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам ТЦ
Росгвардейцы задержали мужчин, угрожавших расправой охранникам ТЦ в Москве