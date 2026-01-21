Рейтинг@Mail.ru
Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/mintrans-2069370484.html
Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов
Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов - РИА Новости, 21.01.2026
Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов
Министерство транспорта России продолжает работу по возобновлению функционирования закрытых в 2022 году аэропортов ряда российских регионов, сообщил министр... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:28:00+03:00
2026-01-21T17:28:00+03:00
россия
анапа
белгород
андрей никитин (политик)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d127387f43a0b94e9d73f90bf6a5dc4.jpg
https://ria.ru/20260121/tsena-2069361226.html
россия
анапа
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a02f14ec6627c51093eb96a296d58b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анапа, белгород, андрей никитин (политик), экономика
Россия, Анапа, Белгород, Андрей Никитин (политик), Экономика
Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов

Минтранс РФ работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство транспорта России продолжает работу по возобновлению функционирования закрытых в 2022 году аэропортов ряда российских регионов, сообщил министр транспорта Андрей Никитин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Здесь исходим прежде всего из вопросов безопасности. С коллегами из силовых ведомств будем продолжать работу", - сказал Никитин.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика, а в сентябре - аэропорт Краснодара.
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава Минтранса ответил на заявления о высокой цене аэропорта Домодедово
Вчера, 17:02
 
РоссияАнапаБелгородАндрей Никитин (политик)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала