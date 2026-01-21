Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство транспорта России продолжает работу по возобновлению функционирования закрытых в 2022 году аэропортов ряда российских регионов, сообщил министр транспорта Андрей Никитин, отвечая на вопрос РИА Новости.