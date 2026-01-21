Рейтинг@Mail.ru
Минниханов: строительный комплекс занимает важное место в экономике
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
11:12 21.01.2026
Минниханов: строительный комплекс занимает важное место в экономике
Минниханов: строительный комплекс занимает важное место в экономике - РИА Новости, 21.01.2026
Минниханов: строительный комплекс занимает важное место в экономике
Строительный комплекс занимает важное место в структуре татарстанской экономики – его доля достигает 7,3%, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:12:00+03:00
2026-01-21T11:12:00+03:00
республика татарстан
строительство
республика татарстан (татарстан)
россия
рустам минниханов
ирек файзуллин
казань
Минниханов: строительный комплекс занимает важное место в экономике

Рустам Минниханов: доля стройкомплекса в татарстанской экономике достигает 7,3%

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Строительный комплекс занимает важное место в структуре татарстанской экономики – его доля достигает 7,3%, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках расширенного заседания итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Казани в ИТ-парке имени Б.Рамеева прошло расширенное заседание итоговой коллегии. В нем принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.
В своем выступлении Минниханов подчеркнул, что строительный комплекс занимает важное место в структуре татарстанской экономики – его доля достигает 7,3%. В прошедшем году в отрасли реализованы 48 республиканских программ, 7 нацпроектов, 4 государственные программы и внепрограммные мероприятия на общую сумму 166 миллиардов рублей. В их рамках построены и отремонтированы свыше 3,9 тысячи объектов.
"Это огромная работа. Без четких слаженных действий достичь таких результатов невозможно", – сказал Минниханов, его слова приводит пресс-служба.
Раис республики обратил внимание, что пятый год подряд объем введенного жилья в Татарстане превышает 3 миллиона квадратных метров. В текущем году в республике в полном объеме будет продолжена реализация программ, направленных на повышение качества жизни граждан. Запланированы 50 программ, 5 национальных проектов и 3 государственные программы. Все необходимые ресурсы предусмотрены.
Кроме того, Минниханов затронул тему обоснованности строительства объектов социально-культурного назначения. Он призвал учитывать реальную потребность в том или ином объекте, внимательно относиться к проектно-сметной документации, не допускать удорожания объектов.
Раис республики отметил важную работу, проводимую Институтом пространственного планирования. Разработаны мастер-планы социально-экономического и пространственного развития Казанской, Камской и Альметьевской агломераций. Минниханов подчеркнул, что нельзя забывать и о развитии сельских и городских поселений, которые находятся за пределами агломерационного влияния. В первую очередь, это опорные населенные пункты.
"Важно, чтобы эти населенные пункты были не только самодостаточными, но и инфраструктурно обеспеченными", – сказал Минниханов.
Одним из сложнейших вопросов, по словам Минниханова, является жилищно-коммунальный сектор.
"Благодарны за большую федеральную поддержку. Дополнительно к этому мы реализуем свою программу. Только на жилищно-коммунальный сегмент в этом году запланировано 14 миллиардов рублей. Тема непростая. По модернизации коммунальной инфраструктуры нам необходимо системно двигаться. Нужны правильные технологические решения. Также нужно привлекать внебюджетные источники финансирования сферы ЖКХ. Это и концессия, и другие формы", - сказал раис республики.
Он подчеркнул, что в части капитального ремонта многоквартирных домов важна качественная подготовка проектной документации, проведение полноценного обследования технического состояния объекта.
"Одним из главных вопросов остается подготовка кадров. Строительная отрасль сегодня очень высокотехнологична. Тема подготовки специалистов должна быть в приоритете", – подчеркнул Минниханов.
Также он призвал продолжить работу по цифровизации строительной отрасли и внедрению жесткого контроля за эксплуатацией социальных объектов.
В завершение заседания Файзуллин и Минниханов вручили ряд государственных и ведомственных наград.
