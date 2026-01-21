В Петербурге полиция применила коптер во время рейда по проверке мигрантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда на Софийской овощебазе отслеживала разбегавшихся от правоохранителей иностранных граждан при помощи коптера, всего проверке подверглись более 350 мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"Заметив скопление служебного транспорта у рынка, часть мигрантов попыталась покинуть территорию до начала проверочных мероприятий. Однако попытка скрыться оказалась безуспешной: поднятый в воздух полицейский коптер зафиксировал маршруты отхода, после чего все беглецы были оперативно задержаны", – рассказали в ГУМВД.
Отмечается, что на Софийской овощебазе, которая работает как оптовый рынок, полицейские проверили 519 человек, из них 363 — иностранные граждане.
По итогам рейда в дежурные части отделов полиции были доставлены 15 иностранцев. Они получили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в России).