Европарламент запросил мнение Суда ЕС по сделке с Меркосур - РИА Новости, 21.01.2026
15:31 21.01.2026
Европарламент запросил мнение Суда ЕС по сделке с Меркосур
Европарламент запросил мнение Суда ЕС по сделке с Меркосур - РИА Новости, 21.01.2026
Европарламент запросил мнение Суда ЕС по сделке с Меркосур
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в среду перевесом всего в десять голосов направили подписанное ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
страсбург
урсула фон дер ляйен
европарламент
евросоюз
еврокомиссия
страсбург
Новости
ru-RU
в мире, страсбург, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
Европарламент запросил мнение Суда ЕС по сделке с Меркосур

Европарламент отправил запрос по сделке с Меркосур в Суд ЕС

Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в среду перевесом всего в десять голосов направили подписанное ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и вызвавшее массовые протесты европейских фермеров торговое соглашение со странами Меркосур в Суд Евросоюза для получения мнения о его соответствия законам сообщества, следует из итогов голосования.
Резолюцию о направлении текста соглашения в Суд ЕС поддержали 334 депутата, против высказались 324, 11 воздержались.
Примечательно, что теперь соглашение официально сможет вступить в силу только после решения суда и голосования в Европарламенте по нему, при этом суд ЕС может принимать решения в течение 18-24 месяцев, что может отложить вступление соглашения в силу на два года.
При этом у Еврокомиссии формально остается возможность ввести сделку в действие во временном режиме немедленно.
Фон дер Ляйен предположила, кто выиграет от сделки с Меркосур
В миреСтрасбургУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
