Матвиенко попросила Путина оценить ситуацию вокруг Гренландии
Матвиенко попросила Путина оценить ситуацию вокруг Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Матвиенко попросила Путина оценить ситуацию вокруг Гренландии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на совещании Совбеза попросила президента России Владимира Путина оценить ситуацию вокруг Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:33:00+03:00
2026-01-21T22:33:00+03:00
2026-01-21T22:40:00+03:00
Матвиенко попросила Путина оценить ситуацию вокруг Гренландии
Матвиенко на совещании Совбеза попросила Путина оценить ситуацию с Гренландией