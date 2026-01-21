Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко попросила Путина оценить ситуацию вокруг Гренландии
22:33 21.01.2026 (обновлено: 22:40 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/matvienko-2069436552.html
Матвиенко попросила Путина оценить ситуацию вокруг Гренландии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на совещании Совбеза попросила президента России Владимира Путина оценить ситуацию вокруг Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, гренландия, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Гренландия, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко на совещании Совбеза попросила Путина оценить ситуацию с Гренландией

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Мативенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Мативенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Мативенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на совещании Совбеза попросила президента России Владимира Путина оценить ситуацию вокруг Гренландии.
"Какие наши оценки и прогнозы по ситуации вокруг Гренландии?" - спросила Матвиенко.
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в Совет мира
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в Совет мира
В миреГренландияРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
