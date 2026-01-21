Рейтинг@Mail.ru
Коростелев и Непряева побегут все дистанционные гонки на ОИ, заявил тренер - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:32 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/lyzhniki-2069296539.html
Коростелев и Непряева побегут все дистанционные гонки на ОИ, заявил тренер
Коростелев и Непряева побегут все дистанционные гонки на ОИ, заявил тренер - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Коростелев и Непряева побегут все дистанционные гонки на ОИ, заявил тренер
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева побегут все дистанционные гонки, к которым будут... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T13:32:00+03:00
2026-01-21T13:32:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
италия
егор сорин
дарья непряева
савелий коростелев
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926422389_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_cfa7d3b0513aba03aeafe2bdf874b588.jpg
https://ria.ru/20250519/olimpiada-2017918144.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926422389_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_f6f916b41ab4d1ae644ab63cde196421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, егор сорин, дарья непряева, савелий коростелев, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Италия, Егор Сорин, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев и Непряева побегут все дистанционные гонки на ОИ, заявил тренер

Сорин: Коростелев и Непряева побегут все гонки на ОИ-2026, к которым их допустят

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева побегут все дистанционные гонки, к которым будут допущены на Олимпиаде 2026 года в Италии.
В среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили приглашения для участия в Олимпийских играх в Италии.
"Честно говоря, я о приглашении от МОК даже не думал. Все шло своим чередом. Как получилось, так получилось", - сказал Сорин.
«
"Будут ли они бежать все дистанции на Олимпиаде? Пока еще думаем. Скорее всего, да - побегут все дистанционные гонки, к которым будут допущены", - отметил Сорин.
Коростелеву 22 года, он является четырехкратным чемпионом России. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она является младшей сестрой олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Непряева заявила, что с большим желанием готовится к Олимпиаде
19 мая 2025, 18:34
 
Лыжные гонкиСпортРоссияИталияЕгор СоринДарья НепряеваСавелий КоростелевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    21.01 23:00
    Марсель
    Ливерпуль
  • Футбол
    21.01 23:00
    Славия Прага
    Барселона
  • Футбол
    21.01 23:00
    Бавария
    Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
    21.01 23:00
    Челси
    Пафос
  • Футбол
    21.01 23:00
    Ювентус
    Бенфика
  • Хоккей
    21.01 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    1
    4
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Нефтехимик
    Динамо Москва
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Сочи
    Северсталь
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала