КТК готовится к демонтажу разрушенного причала в Черном море - РИА Новости, 21.01.2026
13:36 21.01.2026
КТК готовится к демонтажу разрушенного причала в Черном море
КТК готовится к демонтажу разрушенного причала в Черном море - РИА Новости, 21.01.2026
КТК готовится к демонтажу разрушенного причала в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) готовится к демонтажу разрушенного в ноябре безэкипажным катером выносного причального устройства (ВПУ-2) на... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:36:00+03:00
2026-01-21T13:36:00+03:00
черное море
казахстан
россия
николай горбань
транснефть
казмунайгаз
chevron
черное море
казахстан
россия
черное море, казахстан, россия, николай горбань, транснефть, казмунайгаз, chevron
Черное море, Казахстан, Россия, Николай Горбань, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron
КТК готовится к демонтажу разрушенного причала в Черном море

КТК готовится к демонтажу разрушенного катером причала в Черном море

© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) готовится к демонтажу разрушенного в ноябре безэкипажным катером выносного причального устройства (ВПУ-2) на нефтетерминале в Черном море, сообщила пресс-служба компании.
Генеральный директор КТК Николай Горбань 20-21 января посетил объекты нефтяного терминала консорциума под Новороссийском. Там он проинспектировал состояние береговых сооружений и резервуарного парка.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия осудила атаку Украины на нефтяные танкеры КТК
14 января, 19:29
"Генеральный директор проконтролировал ход работ по восстановлению плавучести и подготовке к демонтажу ВПУ КТК-2", - говорится в сообщении.
Одно из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) в конце ноября прошло года было разрушено и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате "целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами" на нефтетерминал консорциума в Черном море.
Еще один выносной причал (ВПУ-3) с середины ноября на плановом ремонте. Таким образом, как говорили РИА Новости в КТК еще в начале декабря, отгрузки нефти ведутся только через один причал - ВПУ-1.
В компании отметили по итогам визита гендиректора на нефтяной терминал, что все объекты и оборудование находятся в надлежащем состоянии, сотрудники и представители подрядчиков КТК ответственно и профессионально относятся к поставленным задачам.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В МИД Казахстана прокомментировали атаки украинских БПЛА на объекты КТК
14 января, 14:45
 
Черное мореКазахстанРоссияНиколай ГорбаньТранснефтьКазмунайгазChevron
 
 
