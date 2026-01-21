КТК готовится к демонтажу разрушенного причала в Черном море

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) готовится к демонтажу разрушенного в ноябре безэкипажным катером выносного причального устройства (ВПУ-2) на нефтетерминале в Черном море, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) готовится к демонтажу разрушенного в ноябре безэкипажным катером выносного причального устройства (ВПУ-2) на нефтетерминале в Черном море, сообщила пресс-служба компании.

Генеральный директор КТК Николай Горбань 20-21 января посетил объекты нефтяного терминала консорциума под Новороссийском. Там он проинспектировал состояние береговых сооружений и резервуарного парка.

"Генеральный директор проконтролировал ход работ по восстановлению плавучести и подготовке к демонтажу ВПУ КТК-2", - говорится в сообщении.

Одно из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) в конце ноября прошло года было разрушено и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате "целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами" на нефтетерминал консорциума в Черном море

Еще один выносной причал (ВПУ-3) с середины ноября на плановом ремонте. Таким образом, как говорили РИА Новости в КТК еще в начале декабря, отгрузки нефти ведутся только через один причал - ВПУ-1.

В компании отметили по итогам визита гендиректора на нефтяной терминал, что все объекты и оборудование находятся в надлежащем состоянии, сотрудники и представители подрядчиков КТК ответственно и профессионально относятся к поставленным задачам.