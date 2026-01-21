"Упадет на Солнце". Ученые сообщили о новой находке в космосе

Ученые подчеркивают, что жизненный путь кометы подходит к концу и уже в апреле она упадет на Солнце.

"Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадёт на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остаётся жить 73 дня", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.