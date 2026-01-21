Рейтинг@Mail.ru
Социальные журналисты получили награды конкурса "В фокусе – детство"
21.01.2026
Социальные журналисты получили награды конкурса "В фокусе – детство"
Социальные журналисты получили награды конкурса "В фокусе – детство"
Социальные журналисты получили награды конкурса "В фокусе – детство"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Ведущие социальные журналисты из 32 регионов России получили награды XVI Всероссийского конкурса журналистских работ "В фокусе – детство", организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Награждение состоялось в Госдуме РФ на встрече с членами комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Председатель правления фонда Елена Федюнина выразила благодарность журналистам за интерес к конкурсу, авторскую позицию и поддержку специалистов, которые каждый день работают с семьями и детьми, помогая им преодолевать трудные жизненные ситуации.
"Особую признательность хочу выразить авторам, освещающим в своих материалах программы и проекты, реализуемые Фондом поддержки детей. Рассказывая в своих материалах о деятельности семейных многофункциональных центров, подростковых центров "Перспективы", службах ранней помощи "Домашний консультант", семейных гостиных, вы не просто предоставляете информацию об этих проектах. Вы доносите ее до тех, кому они предназначены, до тех, для кого помощь жизненно важна", – отметила она.
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина сообщила, что для нее, как для человека, который много лет занимается работой по поддержке семей с детьми, конкурс "В фокусе – детство" имеет особое значение.
"Это больше, чем конкурс, это – созидательное информационное пространство, где продвигаются конкретные практики помощи семьям, где крепнет в общественном сознании ценность ответственного родительства, где мы вместе формируем образ крепкой, счастливой, многодетной семьи как основы нашего общества и будущего России. Именно такие задачи по достижению национальных целей ставит перед нами наш президент Владимир Путин", – подчеркнула она.
Депутат выразила удовлетворение от присутствия в числе победителей представителей своего региона, Архангельской области: это Александр Гавзов из газеты "Архангельск - город воинской славы" и Иван Бедрин из ГТРК "Поморье".
Член правительства Орловской области, руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина сообщила, что Орловская область стала одним из лидеров по количеству вовлеченных в конкурс журналистов и размещенных публикаций и сюжетов.
"Качественная организация мероприятия на региональном уровне не осталась незамеченной. Благодарность Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства за организацию регионального этапа – это высокая оценка командной работы всего Департамента социальной защиты Орловской области в данном важном направлении", – заявила она.
В мероприятии приняли участие депутаты и общественные деятели, в числе которых – первый заместитель председателя Госдумы, член Попечительского совета Фонда поддержки детей Александр Жуков, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель оргкомитета конкурса Наталья Тюрина и др. Они отметили разнообразие жанров, высокий профессиональный уровень представленных работ, конструктивность освещения тем и креативность подачи материала.
Всероссийский конкурс журналистских работ "В фокусе – детство" проходит с 2009 года, предоставляя платформу для диалога между отечественными журналистами и специалистами в области социальной защиты.
 
