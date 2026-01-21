Колонизация сознания ведет к колонизации страны

В статье 13 Основного закона Российской Федерации прописана обязательная к исполнению норма: никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Конституция была утверждена после всенародного референдума в декабре 1993 года.

Тридцать лет назад страна практически признала свое поражение на мировой геополитической арене. О каком суверенитете и совокупности собственных идеологических воззрений могла идти речь в условиях практически полного развала проекта "СССР"? "Сырьевой придаток" Запада во всех сферах жизнедеятельности брал лекала победителей и, соответственно, очень быстро превращался в колонию.

Еще с конца 80-х годов ХХ столетия советским людям прививалось чувство стыда за свою историю и презрение к собственной стране. Огромные средства тратились на очернение нашей истории и перекодировку мировоззрения молодых людей, которым через фильмы, интернет и гламурных лидеров внушали мнение: в СССР все было плохо и это было исторической ошибкой.

Взамен предлагался однонаправленный путь, превращающий людей в бесполых особей без рода и племени, с оторванными корнями и чувством причастности к ложным свободам глобального мира. Это делается и сейчас. На фоне поддержки формирования цифрового мышления вытесняется аналоговое. Забрасываются пробные мячики в виде "мнений экспертов", а следом появляются "неоспоримые доказательства историков".

А дальше по накатанной: активное, проплаченное меньшинство "подчиняет" этому мнению пассивное безголосое большинство, находящееся в сомнениях. Идею подхватывают политики, для которых их рейтинг важнее всего. И не успеешь оглянуться, как новая трактовка истории уже защищена законом. Причем это происходит в условиях быстрой потери преемственности (естественный уход поколения людей, у которых присутствовала живая связь с поколениями другого мировоззрения, сформированного на аналоговом мышлении).

Еще один аспект. Основу элитного университетского образования в странах "золотого миллиарда" составляют классическая филология, теология, история, философия, политика и другие гуманитарные предметы, а точные науки (математика, физика, экономика и другие) и инженерные специальности считаются уделом редких энтузиастов. Школьные программы в этих странах не включают предметы по точным наукам как обязательные. К сожалению, и сегодняшняя система воспитания, образования и взращивания национальных элит в этих странах взята на вооружение и нашей страной.

Бывший советник американского президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский выразился прямо: "Укрепление позиций культуры США как "образца" для всех наций является незаменимой стратегией для поддержания гегемонии США".

Американский политолог Ханс Моргентау считает, что "самая успешная политика государства нацелена не на завоевание территории или контроль над экономической жизнью, а на завоевание и контроль над умами людей".

Кампания по колонизации сознания представляет угрозу всей нашей техногенной цивилизации и ее развитию. Она разрушает идеологические суверенитеты и опосредованно управляет правительствами; вставляет когнитивные клинья и разжигает геополитические конфликты; она уничтожает философскую независимость и помогает взращивать прозападные фракции; она навязывает западный путь развития и подрывает автономный прогресс; она формирует условия для снижения уровня и качества государственного регулирования системы образования, придавая ему хаотический путь развития; она совершенствует в этой работе новые технологии, в том числе используя искусственный интеллект, действуя все более скрыто и имея все более широкие цели.

Результаты такого воздействия на наше образование очевидны. Сегодня дошло до того, что дети просто натаскиваются на два предмета ОГЭ в 9-м классе и три предмета на ЕГЭ. Их, по сути, учат решать тесты, а не дают глубокую систему знаний. ЕГЭ — это экзамен для оценки учителя, а школьникам и их родителям нужны знания и неизнуряющее обучение. Темы в учебниках даются нелогично: арифметика, геометрия и тригонометрия, к примеру, смешаны в современное пособие по арифметике, а потому дети с трудом разбираются во всех правилах. Ненужные упрощения потихоньку исключают такие важные предметы, как чистописание, простую логику, астрономию, черчение.

Образовательная программа СССР отличалась объемностью и целостностью, темы изучались подробно и основательно, потому что преподаватели имели единые методические пособия, в которых расписывалось все — вплоть даже до того, как именно нужно усадить ребенка за партой.

Девятого ноября 2022 года указом "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" президент Владимир Путин четко разграничил конструктивную и деструктивную идеологии. Первая работает на благо гражданина и государства, вторая — на его врагов.

Очевидно, что мы должны противопоставить западным умельцам собственную национальную доктрину по воспитанию следующих поколений. Каким мы в Санкт-Петербургском горном хотим видеть выпускника? Патриотом страны и профессии, обладающим широчайшим кругозором, носителем морально-нравственных начал. Здесь главное — в какую среду, в какой академический социум попадает вчерашний школьник и какие возможности, кроме профессионального обучения, у него есть.

Конечно же, волонтерская деятельность, от шефства над "Невским пятачком", фортом "Красная горка" до изготовления силами ребят "сухих душей" для СВО. Стать фанатом профессии помогает возможность приобретения параллельных обучению компетенций (производственных и цифровых), где существует выбор из более чем 300 предложений. Не говоря уж о 40 специализированных вечерних кружках. Одна деталь к вопросу о расширении кругозора — кроме английского за время обучения можно выучить китайский и фарси. Плюс иностранные стажировки, которые открывают окно в мир. Спорт — тоже важная составляющая, куда горняку без этого. Что же касается этических норм, то в их формировании, конечно, прежде всего участвует институт наставников — старшекурсников, педагогов, производственников и научных руководителей.

А что вообще такое "идеология" — не в канцеляризмах, а живых примерах применительно к образованию? В Древнем Риме в школах третьей ступени основным постулатом было выражение Плавта: Homo homini lupus est — человек человеку волк. Мальчиков растили прежде всего агрессивными, что соответствовало задачам государства. Десять заповедей в Средние века стали основой теологической и всех прочих наук. Министр просвещения Николая Первого Сергей Семенович Уваров сделал официальной триаду "Православие — самодержавие — народность".

При нем же в 1848 году утверждены "Наставления для Института корпуса горных инженеров" — главного инженерного вуза Российской империи. Многостраничный документ регламентировал жизнь студентов от перечня обязательных дисциплин до бальных танцев и посещения домового храма. Уважающее себя государство растило будущую элиту по собственным, а не сторонним лекалам. Это мы в Горном и понимаем сегодня под словами о главенстве идеологии как программы целе- и смыслообразования.

История повторяется. В те же сороковые годы ХIХ века иноагент Александр Герцен в Лондоне мечтал о том, что Одесса станет "свободным английским городом". Все мы знаем цитату Ленина: "Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию". Наверное, эмигрантский журнал "Колокол" можно считать за точку отсчета системной работы по появлению в России прослойки нигилистов.

Сегодня геополитическое противостояние и решение стратегических задач нашей страны объективно способствуют росту в нашем обществе патриотических настроений, взаимной поддержки, собранности и сплоченности, но, с другой стороны, например, налицо политическое влияние ряда персоналий из числа себялюбивой, корыстной и в немалой степени западно ориентированной элиты, которую наш президент идентифицировал как "национал-предателей".