В Казахстане хотят запретить детям создавать аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 21.01.2026
11:57 21.01.2026
В Казахстане хотят запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
В Казахстане хотят запретить детям создавать аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 21.01.2026
В Казахстане хотят запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, ограничивающие доступ детей и подростков к социальным сетям, сообщает в среду... РИА Новости, 21.01.2026
2026
Новости
В Казахстане хотят запретить детям создавать аккаунты в соцсетях

В Казахстане хотят запретить создавать аккаунты в соцсетях детям до 16 лет

© Depositphotos.com / ambrozinioРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Depositphotos.com / ambrozinio
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, ограничивающие доступ детей и подростков к социальным сетям, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.
"Рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям. Министерством культуры и информации разработаны законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа, предусматривающие запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах
23 ноября 2025, 17:11
Отмечается, что законопроекты уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их реализации вместе с министерством просвещения и министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана планируется создать механизмы проверки возраста пользователей соцсетей и меры ответственности при нарушениях, уточнили в правительстве.
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, чьи слова приводятся в сообщении, также отметила, что особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ. Она уточнила, что в этом направлении ведется работа через комиссию по развитию отраслевой журналистики и другие механизмы.
Кроме того, добавила глава минкульта, на законодательном уровне планируется рассмотреть регулирование распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и СМИ, а также частичное снятие запрета на рекламу некоторых товаров.
Пользователь социальных сетей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
21 октября 2025, 10:32
 
