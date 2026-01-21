В Казахстане хотят запретить детям создавать аккаунты в соцсетях

АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, ограничивающие доступ детей и подростков к социальным сетям, Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, ограничивающие доступ детей и подростков к социальным сетям, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"Рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям. Министерством культуры и информации разработаны законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа, предусматривающие запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что законопроекты уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их реализации вместе с министерством просвещения и министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана планируется создать механизмы проверки возраста пользователей соцсетей и меры ответственности при нарушениях, уточнили в правительстве.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, чьи слова приводятся в сообщении, также отметила, что особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ. Она уточнила, что в этом направлении ведется работа через комиссию по развитию отраслевой журналистики и другие механизмы.