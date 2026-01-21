Израиль пока не готов к войне с Ираном, считает эксперт

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Израиль на данном этапе не готов к войне с Ираном, но нельзя исключать эскалации между странами в долгосрочной перспективе, заявила заведующая группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Людмила Самарская.

Эксперт отметила, что в случае атаки со стороны Ирана, Израиль обязательно ответит. Еврейское государство может также неверно оценить риски атаки со стороны Ирана и ударить, но , как подчеркнула Самарская, на данный момент заинтересованности в военных действиях нет.