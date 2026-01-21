https://ria.ru/20260121/izrail-2069306811.html
Израиль пока не готов к войне с Ираном, считает эксперт
Израиль пока не готов к войне с Ираном, считает эксперт - РИА Новости, 21.01.2026
Израиль пока не готов к войне с Ираном, считает эксперт
Израиль на данном этапе не готов к войне с Ираном, но нельзя исключать эскалации между странами в долгосрочной перспективе, заявила заведующая группой изучения...
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Израиль на данном этапе не готов к войне с Ираном, но нельзя исключать эскалации между странами в долгосрочной перспективе, заявила заведующая группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Людмила Самарская.
"На данном этапе эскалация со стороны Израиля
не столь вероятна. Израиль пока демонстрирует неготовность к очередному раунду войны с Ираном
. При том в долгосрочной перспективе исключать эскалации нельзя", - заявила Самарская, выступая на заседании Российского совета по международным делам (РСМД) "Ситуация на Ближнем Востоке
: риски военной эскалации вокруг Ирана".
Эксперт отметила, что в случае атаки со стороны Ирана, Израиль обязательно ответит. Еврейское государство может также неверно оценить риски атаки со стороны Ирана и ударить, но , как подчеркнула Самарская, на данный момент заинтересованности в военных действиях нет.
Ситуация вокруг Ирана обострилась в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, позже протесты переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.