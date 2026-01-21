Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 43

"Железнодорожная катастрофа в Адамусе (Кордова) унесла жизни по меньшей мере 43 человек, еще 123 получили ранения, из них девять во второй половине дня во вторник оставались в отделениях интенсивной терапии", — говорится в сообщении.
В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.
В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.
По последним данным, погибли 39 человек.
По последним данным, погибли 39 человек.
В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.
В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.
Общее число раненых выросло до 152.
Общее число раненых выросло до 152.
Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).
Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).
Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.
Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.
На месте продолжают работать экстренные службы.
На месте продолжают работать экстренные службы.
В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.
По последним данным, погибли 39 человек.
В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.
Общее число раненых выросло до 152.
Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).
Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.
На месте продолжают работать экстренные службы.