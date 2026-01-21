Рейтинг@Mail.ru
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 43 - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 21.01.2026 (обновлено: 16:25 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/ispaniya-2069344338.html
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 43
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 43 - РИА Новости, 21.01.2026
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 43
Число погибших в столкновении двух поездов на юге Испании увеличилось до 43, еще 123 пострадали, передает телерадиокомпания RTVE. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:14:00+03:00
2026-01-21T16:25:00+03:00
в мире
испания
андалусия
кордова
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068732675_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_c357660f3e82d48ee1b8effb418f5941.jpg
испания
андалусия
кордова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068732675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4d0cc0bc93a3573ad9d0b7a17613edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, андалусия, кордова, столкновение поездов в испании
В мире, Испания, Андалусия, Кордова, Столкновение поездов в Испании
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 43

RTVE: число жертв железнодорожной катастрофы в Испании увеличилось до 43

© REUTERS / Susana VeraЭкстренные службы на месте столкновения поездов в Испании
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 21 янв — РИА Новости. Число погибших в столкновении двух поездов на юге Испании увеличилось до 43, еще 123 пострадали, передает телерадиокомпания RTVE.
«

"Железнодорожная катастрофа в Адамусе (Кордова) унесла жизни по меньшей мере 43 человек, еще 123 получили ранения, из них девять во второй половине дня во вторник оставались в отделениях интенсивной терапии", — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжается разбор сошедших с рельсов составов и поиск новых возможных жертв. Специалисты устанавливают причины аварии.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав Мадрид — Уэльва. От столкновения второй поезд тоже сошел с рельсов.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.
Столкновение двух скоростных поездов в Испании
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
1 из 8
© REUTERS / Alex Gallegos

По последним данным, погибли 39 человек.

Пострадавшие в результате крушения поездов в больнице в населенном пункте Адамус, Испания

По последним данным, погибли 39 человек.

© REUTERS / Alex Gallegos
2 из 8
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
3 из 8
© REUTERS / Leonardo Benassatto

Общее число раненых выросло до 152.

Экстренные службы работают на месте схода двух поездов с рельсов в провинции Кордова, Испания

Общее число раненых выросло до 152.

© REUTERS / Leonardo Benassatto
4 из 8
© REUTERS / Stringer

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

Пострадавших в результате крушения поездов доставляют в больницу Касета в городе Адамус в Испании

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

© REUTERS / Stringer
5 из 8
© REUTERS / Alex Gallegos

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

Пострадавшие в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

© REUTERS / Alex Gallegos
6 из 8
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
7 из 8
© REUTERS / Stringer

На месте продолжают работать экстренные службы.

Обстановка у больницы, куда доставили пострадавших в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

На месте продолжают работать экстренные службы.

© REUTERS / Stringer
8 из 8

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
1 из 8

По последним данным, погибли 39 человек.

© REUTERS / Alex Gallegos
2 из 8

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
3 из 8

Общее число раненых выросло до 152.

© REUTERS / Leonardo Benassatto
4 из 8

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

© REUTERS / Stringer
5 из 8

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

© REUTERS / Alex Gallegos
6 из 8

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
7 из 8

На месте продолжают работать экстренные службы.

© REUTERS / Stringer
8 из 8
 
В миреИспанияАндалусияКордоваСтолкновение поездов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала