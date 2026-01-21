Названы самые удачливые имена в 2025 году

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Чаще всего в 2025 году в российских лотереях побеждали Александры и Елены, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

Организатор лотерей проанализировал статистику участников розыгрышей 2025 года и составил рейтинги самых популярных мужских и женских имён среди победителей.

"Среди мужчин лидером по популярности стало имя Александр, а среди женщин чаще других встречались участницы с именем Елена", - рассказал организатор лотерей.

В десятке самых популярных мужских имён игроков, которые чаще других выигрывали в лотерею в прошлом году, оказались Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Владимир, Евгений, Максим, Николай и Олег.

Женщинам чаще везло, если их имена были Татьяна, Наталья, Ольга Ирина, Светлана, Екатерина, Анастасия, Юлия и Анна.