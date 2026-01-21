Рейтинг@Mail.ru
21.01.2026
04:36 21.01.2026
Названы самые удачливые имена в 2025 году
Названы самые удачливые имена в 2025 году
Чаще всего в 2025 году в российских лотереях побеждали Александры и Елены, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора... РИА Новости, 21.01.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010632756_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_9b032bf6edb57e66f81f0ab9e1993357.jpg
1920
1920
true
россия
Россия
Названы самые удачливые имена в 2025 году

РИА Новости: самыми удачливыми именами в России стали Александр и Елена

© Фото : Национальная лотереяБилеты лотереи "Лавина призов"
Билеты лотереи Лавина призов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Национальная лотерея
Билеты лотереи "Лавина призов". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Чаще всего в 2025 году в российских лотереях побеждали Александры и Елены, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
Организатор лотерей проанализировал статистику участников розыгрышей 2025 года и составил рейтинги самых популярных мужских и женских имён среди победителей.
"Среди мужчин лидером по популярности стало имя Александр, а среди женщин чаще других встречались участницы с именем Елена", - рассказал организатор лотерей.
В десятке самых популярных мужских имён игроков, которые чаще других выигрывали в лотерею в прошлом году, оказались Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Владимир, Евгений, Максим, Николай и Олег.
Женщинам чаще везло, если их имена были Татьяна, Наталья, Ольга Ирина, Светлана, Екатерина, Анастасия, Юлия и Анна.
При этом если брать только крупные призы от одного миллиона рублей, то среди мужских имен чаще всего побеждали также Александры, а среди женщин - Татьяны.
