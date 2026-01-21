Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами
11:26 21.01.2026 (обновлено: 11:28 21.01.2026)
Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами
Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами - РИА Новости, 21.01.2026
Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами
ЕС рассматривает Гренландию как форпост в ключевом регионе мира на развивающихся глобальных морских путях, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 21.01.2026
Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами

Глава ЕК назвала Гренландию форпостом с ценными ресурсами в ключевом регионе

БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. ЕС рассматривает Гренландию как форпост в ключевом регионе мира на развивающихся глобальных морских путях, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Гренландия - это не просто территория в ключевом регионе мировой карты, земля, богатая критически важным сырьем, стратегический форпост на развивающихся глобальных морских путях", - сказала она.
Она добавила, что судьба Гренландии может находиться только в руках ее народа.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии
В миреГренландияЕвросоюзЕврокомиссияСШАДанияУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвропарламентУдары США по Венесуэле
 
 
