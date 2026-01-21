https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069261807.html
Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами
Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами - РИА Новости, 21.01.2026
Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами
ЕС рассматривает Гренландию как форпост в ключевом регионе мира на развивающихся глобальных морских путях, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 21.01.2026
Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами
Глава ЕК назвала Гренландию форпостом с ценными ресурсами в ключевом регионе