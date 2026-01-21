Рейтинг@Mail.ru
Депутаты ГД предложили наказывать за призывы к уничтожению памятников
04:10 21.01.2026
Депутаты ГД предложили наказывать за призывы к уничтожению памятников
Депутаты ГД предложили наказывать за призывы к уничтожению памятников
россия, ссср, юрий афонин, госдума рф, юнеско, кпрф
Россия, СССР, Юрий Афонин, Госдума РФ, ЮНЕСКО, КПРФ
Депутаты ГД предложили наказывать за призывы к уничтожению памятников

КПРФ предложила наказывать за призывы к уничтожению памятников

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили ввести ответственность за публичные призывы уничтожить, снести или переставить объекты исторического и культурного наследия.
Соответствующее обращение депутаты направили генпрокурору РФ Александру Гуцану. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас сообщить позицию прокуратуры РФ относительно возможности дополнения статьи 7.14.1. "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения" КоАП РФ частью 4, пресекающей распространяемые посредством СМИ или адресованные к неограниченному кругу лиц, публичные призывы к уничтожению, сносу, перестановке объектов исторического и культурного наследия федерального и регионального значения, в том числе тех, которые включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в документе.
В запросе также отмечается, что в течение последних лет на территории европейских стран участились случаи демонтажа мемориалов, которые увековечивают память о героях Великой Отечественной войны, исторических деятелях, связанных с единой культурой братских славянских народов.
Кроме того, подчеркнули авторы документа, в медиа-пространстве России в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества публикаций с призывами объявить "декоммунизацию" в стране.
"Некоторые общественные и политические деятели предлагают начать переименование улиц, названных в честь героев, олицетворяющих советское наследие, а также демонтировать памятники, установленные историческим деятелям периода существования СССР... Считаем, что подобные заявления наносят существенный ущерб гармонизации культурного и политического пространства России, создают условия для роста маргинальных "околополитических" движений, деятельность которых может быть использована в целях раскола общества", - говорится в обращении.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин добавил, что памятники и символы советского периода - это не пережитки прошлого, а квинтэссенция великой истории XX века.
"Посягательства на эти символы - это посягательства на нашу общую историческую память. Мы убеждены, что для тех, кто публично призывает к разрушению Мавзолея или демонтажу памятников советской эпохи, должна быть предусмотрена административная ответственность", - сказал политик.
Россия СССР Юрий Афонин Госдума РФ ЮНЕСКО КПРФ
 
 
