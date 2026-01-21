Депутаты ГД предложили наказывать за призывы к уничтожению памятников

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили ввести ответственность за публичные призывы уничтожить, снести или переставить объекты исторического и культурного наследия.

Соответствующее обращение депутаты направили генпрокурору РФ Александру Гуцану. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас сообщить позицию прокуратуры РФ относительно возможности дополнения статьи 7.14.1. "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения" КоАП РФ частью 4, пресекающей распространяемые посредством СМИ или адресованные к неограниченному кругу лиц, публичные призывы к уничтожению, сносу, перестановке объектов исторического и культурного наследия федерального и регионального значения, в том числе тех, которые включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО ", - говорится в документе.

В запросе также отмечается, что в течение последних лет на территории европейских стран участились случаи демонтажа мемориалов, которые увековечивают память о героях Великой Отечественной войны, исторических деятелях, связанных с единой культурой братских славянских народов.

Кроме того, подчеркнули авторы документа, в медиа-пространстве России в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества публикаций с призывами объявить "декоммунизацию" в стране.

"Некоторые общественные и политические деятели предлагают начать переименование улиц, названных в честь героев, олицетворяющих советское наследие, а также демонтировать памятники, установленные историческим деятелям периода существования СССР ... Считаем, что подобные заявления наносят существенный ущерб гармонизации культурного и политического пространства России, создают условия для роста маргинальных "околополитических" движений, деятельность которых может быть использована в целях раскола общества", - говорится в обращении.

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы , первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин добавил, что памятники и символы советского периода - это не пережитки прошлого, а квинтэссенция великой истории XX века.